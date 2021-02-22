بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ24,6 مليارات درهم

بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ24,6 مليارات درهم
صورة: أرشيف
الإثنين 22 فبراير 2021 - 03:35

ضخ بنك المغرب ما مجموعه 70.8 مليارات درهم، منها 24.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.

كما ضخ البنك، وفق مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، 15.5 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.9 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط.

ولفتت المذكرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 17 فبراير (تاريخ الاستحقاق 18 فبراير).

بنك المغرب تسبيقات دعم تمويل المقاولات مذكرة المؤشرات الأسبوعية

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