"بنك المغرب" يضخ تسبيقات بـ31,4 ملايير درهم

كشف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 77 مليار درهم، منها 31,4 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16,9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,7 ملايير درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأورد البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,9 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 بالمائة في المتوسط.

ولفت المصدر ذاته الانتباه، أيضا، إلى أنه ضخ مبلغ 31 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 26 ماي الماضي؛ بتاريخ الاستحقاق المحدد يوم 27 ماي.