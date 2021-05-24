بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ34,7 ملايير درهم

أعلن بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 78.8 مليارات درهم، منها 34.7 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.

وأورد البنك المركزي في مذكرة المؤشرات الأسبوعية أنه ضخ 15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و29.1 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 3.3 مليارات درهم، خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي في 1.5 المائة في المتوسط.

وقد لفت، في هذا الصدد، إلى أنه ضخ مبلغ 31.4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 ماي الجاري، بتاريخ استحقاق يوافق 20 ماي.