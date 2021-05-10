بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ74,7 مليارات درهم

بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ74,7 مليارات درهم
صورة: رويترز
الإثنين 10 ماي 2021 - 04:44

ضخ بنك المغرب ما مجموعه 74,7 مليار درهم، منها 30.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. 

وفي مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، سجل بنك المغرب على مستوى السوق البنكية أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,8 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط، لافتا إلى أنه ضخ مبلغ 32,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 5 ماي الماضي (تاريخ الاستحقاق 6 ماي).

24 درهم المؤشرات الأسبوعية المقاولات بنك المغرب تسبيقات

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