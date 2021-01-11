بنك المغرب يضخ تسبيقات بقيمة 44,7 مليار درهم

بنك المغرب يضخ تسبيقات بقيمة 44,7 مليار درهم
صورة: أرشيف
الإثنين 11 يناير 2021 - 05:25

ضخ بنك المغرب خلال الفترة ما بين 31 دجنبر الماضي و6 يناير الجاري، ما مجموعه 89,2 مليار درهم، منها 44,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.

وأورد البنك في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه ضخ 15,3 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,3 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 36,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 6 يناير (تاريخ الاستحقاق 7 يناير).

السوق البنكية بنك المغرب تسبيقات دعم تمويل المقاولات

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