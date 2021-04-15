بنك المغرب يطلق خدمة للشيكات غير الصحيحة

أعلن بنك المغرب عن إطلاق خدمته الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، ابتداء من اليوم الخميس، والتي تساهم في زيادة الثقة بواسطة الشيكات.

وأعلن مسؤولو بنك المغرب أنه تم تفويض مهمة تدبير هذه الخدمة إلى شركة Checkinfo، بمقتضى اتفاقية تم توقيعها على إثر طلب عروض دولي.

وأفاد خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، خلال ندوة صحافية بأن “هذه الخدمة تندرج في إطار المبادرات التي اتخذها البنك للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات؛ وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات”.

وأضاف المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب أن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة تستند إلى البيانات المجمّعة يوميا من النظام البنكي، وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق.

وقد جرى استعمال هذه البيانات لتطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض “Checkinfo”.

وتوفر هذه الخدمة، في حلتها الحالية، للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء. كما سيتم تعزيزها، فيما بعد، بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم، أيضا، توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.