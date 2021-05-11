بن حيون: لن أتخلى عن الدبلجة .. والتوازن يتحقق بين التمثيل والعائلة

قدّمت العديد من الأدوار في أعمال ناجحة خلال السنوات الأخيرة، كـ”سلمات أبو البنات” و”الماضي لا يموت”، واشتهرت في مجال الدبلجة الصوتية، حيث أدّت العديد من الشخصيات في المسلسلات التركية المدبلجة.

في حديثها عن دورها في مسلسل “الماضي لا يموت”، قالت الممثلة غيثة بن حيون: “إنها تجربة جيدة، أنا كنت من محبي الجزء الأول من المسلسل، وكنت سعيدة وأنا أجسد إحدى الأدوار الرئيسية للعمل الدرامي الذي يحظى بمتابعة كبيرة من طرف الجهور المغربي. ومن جهة ثانية، أشعر بسعادة كبيرة في كل عمل يجمعني بالمخرج هشام الجباري”، وأضافت أن “الممثل يشعر بالراحة في أداء الأدوار التّي يتقمصها، ويمنحك ذلك طاقة إيجابية داخل بلاطو التصوير”.

وتابعت الممثلة المغربية التّي كسبت قلوب المغاربة من خلال مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل “سلمات أبو البنات”، قائلة: “دور زينة مدمنة المخدرات دور مركب اشتغلت عليه كثيرا وقمت ببحث كبير لتجسيد هذه الشخصية، خاصة أنّ الدور كان يتطلب الكثير من الدراما السوداء والبكاء”.

وردّت عن إمكانية تخليها عن الدبلجة بسبب التمثيل، بالقول: “لم أتخل عن دبلجة المسلسلات، هو المجال الذي اشتغلت فيه طوال سنوات وأحبه كثيرا، لكن من الصعب جدا التوفيق بين الدبلجة والالتزام بتصوير عمل معين، ولكن ما زلت أواظب على ذلك في أوقات الفراغ”، وأضافت أن “الدبلجة هي تمثيل بالصوت ليست بالأمر الهين، رغم وجود اختلاف بين التمثيل والدبلجة، إلا أنهما يشتركان في تقمص الشخصية”.

وأبرزت الممثلة المغربية أنّها تحرص على البحث ودراسة الشخصيات التّي تجسدها من جوانب مختلفة للتمكن من إتقانها وإقناع الجمهور بأدائها، مشيرة في السياق نفسه إلى مشاركتها في مسلسل “ولاد العم” للمخرج ابراهيم الشكيري، الذي سيعرض على قناة “ام بي سي 5” بعد شهر رمضان.

وعن التوفيق بين عملها وحياتها الشخصية، أوردت الممثلة غيثة أنّها توقفت عن العمل لسنوات بعد إنجاب ابنتها ليكون لديها الوقت الكافي لرعايتها، مبرزة أن “حياة الأمومة كانت أشياء جديدة بالنسبة إليّ، لذلك اخترت أن أمنح طفلتي الوقت الكافي، واليوم أحاول تحقيق التوازن بين حياتي الشخصية والعملية”.

وشاركت غيثة بن حيون في العديد من الأعمال المسرحية، إلا أنّ حرص والديها على مستقبلها دفعهما إلى رفض متابعة دراستها في المجال الفنّي بعد حصولها على البكالوريا، لكن عشقها لعدسات الكاميرا وإصرارها الدائم شكلا عاملا مهما جعلها تحظى بالمشاركة في العديد من الأعمال من بينها “مسلسل الحياني” وسيتكوم “سعيد وسحتوت” و”كوبيراتيف”، ودبلجت العديد من الشخصيات في أعمال تركية نذكر منها: دور “عالية” في مسلسل سامحيني، و”عفت” في مسلسل “حب أعمى”، و”غزلان” في مسلسل “لن أتخلى أبدا”.