بن شرقي يراهن على تحطيم رقم أزارو التهديفي

يبحث الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، عن تحطيم رقم مواطنه وليد أزارو، نجم الأهلي السابق، في عدد الأهداف التي يحرزها لاعب مغربي خلال موسم واحد بالدوري المصري الممتاز.

ووقع لاعب الاتفاق السعودي 18 هدفا مع الأهلي، موسم 2018/2017، تُوج بها هدافا للدوري، ليكون أول لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز.

ويملك بن شرقي 12 هدفا في الموسم الجاري، ويتبقى أمامه 7 أهداف لتجاوز رقم أزارو، ليكون ثاني مغربي يحصد لقب الهداف في تاريخ الدوري المصري.

وينفرد نجم الفريق “الأبيض” بصدارة هدافي الدوري الحالي، متقدما بهدف واحد عن أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا.

ويسعى بن شرقي إلى تعزيز صدارته للقائمة، والبحث عن تحطيم رقم أزارو، علما أن أمامه 10 مباريات قبل إسدال الستار على الدوري المصري الممتاز.