بهاوي يفاجئ المنياري

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تعليقات الزوار3
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احسن وأفضل ممثل خصوصا دور المجرم في مداولة هههههههه تحياتي لك يا فريد شوقي المغرب
تحياتي الخالصة لهذا الرجل المحترم.. سيظل نموذجا وهرما كبيرا… نحن كذلك كم نحبه ونقدره.. أما أنا فكم كنت ساقطا عندما التقيته أنا ووالدتي ذات مرة.. ولم أقبل رأسه.. أما هو فقبل رأس والدتي… ومنذ ذلك الحين اكتشفت أنه رجل طيب وخلوق.
عندما تتحدث عن ممثل يتقن الأدوار الشريرة على الشاشة أو الخشبة.. وفي حياته الشخصية تجده شخصا محبوبا خلوقا و ذو قلب طيب.. فأنت تتحدث عن فنان قدير و محترف ومتمكن من حرفته… تحية تقدير و احترام و عرفان للممثل المتألق عبد الرحيم المنياري.. عملاق الشاشة المغربية.