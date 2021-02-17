"بوجو" تطرح سيارة بيك أب "لاندتريك" بالمغرب

أعادت العلامة الفرنسية للسيارات “بوجو” تصميم الـ”بيك أب” بإطلاقها سيارة “بيجو لاندتريك” الجديدة، وبذلك يتوسع تواجد الشركة العام في معظم فئات السيارات الحالية.

وتتميز “بيجو لاندتريك” الجديدة، التي أعلنت العلامة طرحها في السوق المغربي، بتعدد أشكالها وشراستها على الطرق الوعرة، ومتانتها في مختلف الظروف والطرق، مع شكل قوي يستجيب لاحتياجات زبائن هذه الفئة التي تتمثل في حجم كبير وتقنيات جديدة وراحة في القيادة وتصميم قوي.

تصميم “بوجو لاندتريك” الجديدة

حصلت “بيجو لاندتريك” على تصميم قوي يوفر الوظائف العملية والراحة للسائق والركاب، وذلك بعد اختبارها لمسافة وصلت إلى مليوني كيلومتر على جميع التضاريس وفي جميع الأحوال الجوية.

وتتميز السيارة بمساحة صندوق خلفي هو الأكبر استيعابا في هذه الفئة من السيارات؛ فيما تتجاوز الحمولة الصافية طنا واحدا لجميع الإصدارات، وقد تصل إلى 1.2 طن. كما تتم إضاءة الصندوق الخلفي للسيارة عن طريق مصابيح “LED”، وهناك مقبس بجهد 12 فولت يتيح توصيل أي ملحق؛ فضلا عن قدرة السيارة على حمل ما يصل إلى 3 أطنان لتلبية جميع الاستخدامات.

تصميم السيارة

يفرض التصميم الخارجي قوة وشراسة عند الوهلة الأولى، خاصة مع شبكة أمامية يتوسطها شعار الأسد الأسطوري، مع بعض لمسات من أضواء LED العمودية. كما أضافت “بيجو” عجلات الألمنيوم للاستخدام الشاق والطرق السريعة.

أما عن المقصورة الداخلية فقد احتوت على عجلة قيادة مشابهة لعجلة قيادة “بيجو 3008″، وشاشة عالية الدقة مقاس 10 بوصات وسط لوحة القيادة، وهي مستوحاة من السيارة “بيجو 508”.

وفي المقصورة الأمامية يوجد خياران للمقاعد، أولهما مقعدان منفصلان مع مسند ذراع في المنتصف، والثاني مقعد عريض للسائق والراكب، مع إمكانية طي مساند الظهر. وتستطيع مقصورة القمرة المزدوجة استيعاب عدة ركاب.

المميزات التقنية

تحتوي سيارة “بيجو لاندتريك” على أحدث معدات الراحة، مع منافذ “USB”، ودعم لتقنية البلوتوث وتكييف هواء أوتوماتيكي، وشاشة عالية الدقة مقاس 10 بوصات، تدعم خدمتي “أبل كار بلاي” و”أندرويد أوتو”، مع ذاكرة تخزينية بـ 10 جيغا بايت.