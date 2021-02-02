"بوجيا ريسينج" تضع بصمتها على أبارث 595

أعلنت شركة “بوجيا ريسينج” (Pogea Racing) عن إجراء تعديلات تصميمية وتقنية على سيارة أبارث 595 الصغيرة لزيادة قوتها، وحملت السيارة المعدلة الجديدة اسم البطل اليوناني القديم Hercules.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها قامت بتزويد السيارة الإيطالية الصغيرة بمجموعة الحركة والتعليق الملولبة KW مع نوابض رياضية وأربعة مخمدات رياضية قابلة للضبط بسلاسة، وبالتالي يمكن خفض الخلوص الأرضي للسيارة المعدلة بمقدار 45 ملم مقارنة بالإصدار القياسي، مع الاعتماد على العجلات المسبوكة قياس 18 بوصة مع 6 تصميمات مختلفة للجنوط.

وتأتي سيارة أبارث 595 القياسية بقوة 165 أو 180 حصان ومزودة بنظام الدفع الأمامي، إلا أن الشركة الألمانية قامت بزيادة قوة السيارة المعدلة Hercules إلى 230 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر، بالتالي تنطلق السيارة المعدلة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر6 ثانية.

ويشتمل طقم التجهيزات Widebody على عتبات جديدة والعديد من منافذ الهواء. وأكدت شركة بوجيا ريسينج على تصنيع جميع الملحقات التكميلية من الكربون، وهناك العديد من الإصدارات خفيفة الوزن، بدءا من نموذج قرص العسل مرورا بالمظهر التقليدي ووصولا إلى المظهر المموه.