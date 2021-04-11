بوحسين: الصناعة الثقافية مفقودة في المغرب .. وبطاقة الفنان ليست امتيازاً

في هذه الحلقة الجديدة من برنامج “نقاش في السياسة” يرى مسعود بوحسين، الممثل والمخرج، ورئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن المغرب لا يتوفر على صناعة ثقافية، داعيا إلى اتخاذ مبادرات قوية لا تقطع مع مساهمة الدولة، ولكن تقطع بشكل واضح مع تحويل الدعم إلى نوع من الريع.

وشدد أستاذ المعهد العالي لفنون المسرح والتنشيط السينمائي، ضمن برنامج هسبريس الحواري الأسبوعي، على أن الصناعة الثقافية تتطلب نوعا من المغامرة الاقتصادية، رغم المخاطر التي يمكن أن تكون، موضحا أن دعم الدولة يجب أن يستمر، لأنه في صالح المواطن، فلا يمكن تصور بلد دون موسيقى أو مسرح أو كتاب.

بوحسين، وهو ويتحدث عن تقنين المجال الفني، اعتبر أن المغرب “مازال يعيش في عصر حمورابي”، أي ما قبل التقنين، مسجلا أنه “لم يقنن يوما الثقافة ولم تكن يوما مؤسساتية منذ الاستقلال”.

وفي هذا الإطار أكد المسؤول النقابي أن قانون الفنان الذي أخرجته الحكومة السابقة لم يتم تنزيله، مشيرا إلى أن ما يميز الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة التي رأسها عبد الإله بنكيران أنها شهدت تراجعات نتيجة العودة إلى نقاش قديم لا يراعي خصوصية المجال الفني.

وحول الإشكالات التي يعاني منها الفنان المغربي، وخصوصا مع أزمة كورونا، شدد بوحسين على أنه لو تم تنزيل القانون لتم تجاوز عدد منها، عبر الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، مبرزا أن “بطاقة الفنان تم تنزيلها بعيدا عن روح القانون، لكونها لا تتضمن معطيات حول الفنان ووضعه التنظيمي”.

وأكد المتحدث ذاته أن بطاقة الفنان المهنية تأتي لاحتساب التمثيلية المهنية بين النقابات بمناسبة التفاوض الجماعي، وتمكن من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بموجب القانون، مبرزا أنها “بطاقة تنظيمية وليست امتيازا أو اعترافا أو ‘كراد’، بل تتضمن المعلومات المهنية”.

من جهة ثانية، وحول الصورة السلبية التي يحملها بعض الجمهور عن الفنانين، يرى بوحسين أن “سلوكيات فئات من الفنانين الفايسبوكية وراءها”، وانتقد الضجة التي أثيرت حول دعم الأعمال الفنية، قائلا بلسان دارج: “الهيلالا لي نايضة على الفنانين بسبب الدعم ما كاتكون في مجالات أخرى”.

كما قال النقابي ذاته إن “الجدل حول الدعم تم إشعاله بعد ظهور لائحة بأسماء الفنانين مرفقة بقيمة الدعم الموجه للمشاريع الفنية دون توضيح”، موردا أنه “من الطبيعي أن تكون ردة فعل مواطن بسيط، يرى أن الدولة تدعم المتوقفين عن العمل بألفي درهم في حين أن الفنان بالنسبة له مدعوم بـ20 مليونا، أن يقول ‘اللهم إن هذا منكر'”.