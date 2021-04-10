بوحسين: الفنان المغربي "كايدخّل الفلوس" .. ودعم الدولة ليس ريعا

ضمن حلقة جديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، يرفض مسعود بوحسين، الممثل والمخرج ورئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، وصف الدعم المقدم للأعمال الفنية بأنه نوع من الريع، معتبرا أنه مؤطر بالقانون باعتباره حقا مشروعا ومحكوما بالاتفاقيات الدولية.

الأستاذ بالمعهد العالي لفنون المسرح والتنشيط السينمائي اعتبر، ضمن برنامج هسبريس الحواري الأسبوعي الذي يبث مساء الأحد على منصات الجريدة بـ”يوتيوب” و”فيسبوك”، أن الفن وفقا للتصنيفات الدولية يدخل ضمن مهن المخاطر، لذلك فإن الفنان المغربي الذي يشتغل مرة أو اثنتين في السنة يكون له دخل غير قار قد يرتفع أو يشح، مشددا على أن “الفنان المغربي كايدخّل الفلوس، ولكن الأمر لا يتم بشكل منتظم”.

المسؤول النقابي أكد أن المغرب ليس الدولة الوحيدة التي تدعم الفن والثقافة، مشددا على أن “العديد من المهن يتم دعمها؛ لكنها لا تخلق الجدل الذي يثير الدعم المقدم للأعمال الفنية”.

وفي الوقت الذي يرى فيه العضو في التقدم والاشتراكية أن “المجال النقابي الفني مستقل عن العمل الحزبي لأنه مرتبط بالدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية لشريحة يفترض أنها مستقلة”، سجل أن “بعض الأطراف في المجال الفني تستخدم السلطة الرمزية لخلق كيانات نقابية وممارسة الضغط من أجل مصالح ذاتية”.

وبخصوص الانتقادات التي تتعرض لها الأعمال الفنية في رمضان، أكد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية أن هذا نقاش يعكس تعدد الأذواق في مجال لا يعرف تعددا في القنوات التلفزيونية التي تجعله يختار، مشيرا إلى وجود عناصر قوة بالإضافة إلى النقائص؛ في حين أن الدراما المغربية تعرف تطورا سنة عن سنة.

وفي هذا الصدد، نبه المخرج إلى ضرورة عدم تحميل الفنان المغربي مسؤولية الانتقادات التي تتعرض لها الأعمال الرمضانية، نافيا في الوقت ذاته القول بغياب الإبداع لديهم، مشيرا إلى أن “الفنانين المغاربة لهم من الطاقات والإمكانيات الكثيرة، وعناصر النقص لا يجب ربطها بالفنان وحده”.

وقال بوحسين إن “السيتكوم” باعتباره أكثر المجالات انتقادا في المغرب لا يستغرق إنجاز حلقة واحدة منه سوى يوم واحد، وهذا أمر غير معقول، مبرزا أن “هذه الحلقات تتطلب أكثر من أسبوع. لذلك، يجب تجاوز خطاب تحميل الفنان المسؤولية باعتباره مجترا ويتجه نحو النتيجة دون الأسباب”.