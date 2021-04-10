بوحسين: الفنان المغربي "كايدخّل الفلوس" .. ودعم الدولة ليس ريعا

ضمن حلقة جديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، يرفض مسعود بوحسين، الممثل والمخرج ورئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، وصف الدعم المقدم للأعمال الفنية بأنه نوع من الريع، معتبرا أنه مؤطر بالقانون باعتباره حقا مشروعا ومحكوما بالاتفاقيات الدولية.
الأستاذ بالمعهد العالي لفنون المسرح والتنشيط السينمائي اعتبر، ضمن برنامج هسبريس الحواري الأسبوعي الذي يبث مساء الأحد على منصات الجريدة بـ”يوتيوب” و”فيسبوك”، أن الفن وفقا للتصنيفات الدولية يدخل ضمن مهن المخاطر، لذلك فإن الفنان المغربي الذي يشتغل مرة أو اثنتين في السنة يكون له دخل غير قار قد يرتفع أو يشح، مشددا على أن “الفنان المغربي كايدخّل الفلوس، ولكن الأمر لا يتم بشكل منتظم”.
المسؤول النقابي أكد أن المغرب ليس الدولة الوحيدة التي تدعم الفن والثقافة، مشددا على أن “العديد من المهن يتم دعمها؛ لكنها لا تخلق الجدل الذي يثير الدعم المقدم للأعمال الفنية”.
وفي الوقت الذي يرى فيه العضو في التقدم والاشتراكية أن “المجال النقابي الفني مستقل عن العمل الحزبي لأنه مرتبط بالدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية لشريحة يفترض أنها مستقلة”، سجل أن “بعض الأطراف في المجال الفني تستخدم السلطة الرمزية لخلق كيانات نقابية وممارسة الضغط من أجل مصالح ذاتية”.
وبخصوص الانتقادات التي تتعرض لها الأعمال الفنية في رمضان، أكد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية أن هذا نقاش يعكس تعدد الأذواق في مجال لا يعرف تعددا في القنوات التلفزيونية التي تجعله يختار، مشيرا إلى وجود عناصر قوة بالإضافة إلى النقائص؛ في حين أن الدراما المغربية تعرف تطورا سنة عن سنة.
وفي هذا الصدد، نبه المخرج إلى ضرورة عدم تحميل الفنان المغربي مسؤولية الانتقادات التي تتعرض لها الأعمال الرمضانية، نافيا في الوقت ذاته القول بغياب الإبداع لديهم، مشيرا إلى أن “الفنانين المغاربة لهم من الطاقات والإمكانيات الكثيرة، وعناصر النقص لا يجب ربطها بالفنان وحده”.
وقال بوحسين إن “السيتكوم” باعتباره أكثر المجالات انتقادا في المغرب لا يستغرق إنجاز حلقة واحدة منه سوى يوم واحد، وهذا أمر غير معقول، مبرزا أن “هذه الحلقات تتطلب أكثر من أسبوع. لذلك، يجب تجاوز خطاب تحميل الفنان المسؤولية باعتباره مجترا ويتجه نحو النتيجة دون الأسباب”.
يجب أزالة أي دعم من هذا النوع، أي اشخص مسؤول عن اختياراته الشخصية في الحياة ، ليس علينا ان ندفع ثمن اختياره، اللي بغا يكون “فنان” فليكن ولاكن يتحمل مسؤوليته
اذا كانت الدولة تتحدث عن الأداء مقابل الخدمات مثل الطريق السيار والاستشفاء والتعليم والماء والكهرباء فعليها أن لا تلزم من لا يشاهد التلفزيون بالدفع.او تشفير قنواتها لأنني أساهم في المشهد السمعي البصري دون الاستفادة منه
الجالية المغربية تدخل اموال طائلة ، وليس لها اي امتيازات حتى في حالة الوفاة ان لم يكن للمهاجر تأمين يؤمن له مصاريف الدفن كان الله في عونه
الريع يبقى ريع
السيد بوحسين لو قارنا بالمغرب بين دخل فنان على مدة اشتغال موزعة بين 20 او ثلاثين سنة مع دخل موظف او مستخدم قضى في ادارة او مؤسسة المدة نفسها نجد ان الفنان قد يكون قد توصل برصيد يتجاوز الصنف الثاني ب 20 او ثلاثين مرة وفي حالات خاصة يكون الدخل اكثر من هدا بكثير فقد سبق لي ان لا حظت في مقارنة بين بعض الفنانين ادرجت في منصة خاصة في الانترنيت ان بعض الفنانين يقبضون 30 مليون سنتم في مسلسل واحد والطامة الكبرى اننا ما زلنا نسمع ان البعض قد تشرد في منتصف او في اخر حياته واخرون ليس لهم سكن وهلما جرى على الاقل كان من اللازم ان يعطوا مستوى يوازي الدخل الدي يتقاضونه
بما انه ليس ريع فما هو العمل المقابل له ؟ سي مسعود اي مال دون عمل يسمى ريع سواء كان بوثائق او كما قلت مقنن ام لا .
لا أحد فرض عليك الفن، الدعم تحتاجه الطبقة الفقيرة و الأرامل و ليس اهل الفن الذين يريدون ان يعيشوا بيليكي على حساب الدولة…. و ياليت مايقدمونه من فن يستاهل، بعد كرونا على الدولة ان تدعم العلماء و المخترعين
تحية للأستاذ بوحسين.
أتفق معك في جانب من تدخلك أما الدعم السخي للفنان من طرف الدولة دون وضع شروط معينة فهذا أمر مرفوض، الفنان يقدم منتوج معين وعلى إثره يتقاضى أجر معين، حسب الجودة، فبالله عليك أستاذي كيف يعقل أن تدعم الدولة فنانين وفنانات الحموضة في رمضان، الإرتقاء أولا بالمستوى وبمضمون الأعمال الفنية وقناعة المشاهد والمتلقي المغربي وبعد ذلك يتم الحديث عن الدعم.
ما يقدم في رمضان من سيتكوم أو غيره لا علاقة له بالفن أو بالدراما أو ما شابه هذا اللغو..
ما يقدم على موائد الإفطار هو الإشهار ولا غير الإشهار. والمشهرون هم “الفنانون” الحقيقيون الذين يأتون بطبق على طبق..