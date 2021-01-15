"بورشه" تحتفل باليوبيل الفضي لأيقونتها Boxster

احتفالا بمرور 25 عاما على إطلاق أيقونتها Boxster أعلنت شركة بورشه عن نسخة خاصة من السيارة بمظهر الريترو وبأعداد محدودة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة الخاصة (Boxster 25 Years)، التي يقتصر انتاجها على 1250 نسخة فقط، يزأر بداخلها محرك سداسي الأسطوانات سعة 4 لتر وبقوة 294 كيلووات/400 حصان.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة الرودستر من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 0ر4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 293 كلم/س. وتتوفر من السيارة نسخ مجهزة بناقل الحركة اليدوي وآخرى بالأوتوماتيكي مزدوج القابض.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود في أحسن الأحوال 6ر9 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 219 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويبدأ سعر النسخة الخاصة (Boxster 25 Years) من نحو 95 ألف يورو.