"بورشه" تطلق الموديل الأساسي من أيقونتها Taycan الكهربائية

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق الموديل الأساسي من أيقونتها Taycan الكهربائية فيمارس القادم بسعر يبدأ من 83 ألف و520 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الأساسي من السيارة يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 240 كيلووات/326 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخة بقوة 280 كيلووات/380 حصان. وتتسارع السيارة في جميع النسخ من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 230 كلم/س.

وتبلغ سعة البطارية القياسية (Performance) 2ر79 كيلووات ساعة، ومعها تصل السيارة إلى مدى السير 431 كلم، كما تتوفر بطارية أخرى (Performance Plus) بسعة 4ر93 كيلووات ساعة تصل معها السيارة إلى مدى السير 484 كلم.