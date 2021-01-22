"بورشه" تطلق الموديل الأساسي من سيارتها Taycan الكهربائية

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق الموديل الأساسي من سيارتها Taycan الكهربائية بدءا من شهر مارس المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الصالون الجديدة تأتي مجهزة بمحرك واحد فقط بدلا من محركين مع حذف جميع الأحرف، التي تشير إلى اسم الموديل سواء كانت GTS أو Turbo أو Turbo S، ويكتفي الإصدار الأساسي الجديد بالاسم Taycan فقط.

ويأتي الإصدار الأساسي مزودا ببطارية قياسية وينطلق بقوة 240 كيلووات/326 حصان، ويمكن زيادة القوة إلى 300 كيلووات/408 حصان لفترة قصيرة.

وعند تجهيز السيارة ببطارية الأداء الفائق Performance Battery Plus فإنه يمكن مواصلة القيادة لمسافة أطول مع زيادة معدلات الأداء؛ حيث تنطلق السيارة الكهربائية بقوة 280 كيلووات/380 كيلووات بشكل قياسي، ويمكن أن تصل القوة القصوى إلى 350 كيلووات/476 حصان.

وبغض النظر عن البطارية تنطلق بورشه Taycan الكهربائية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 230 كلم/س.

ويصل مدى السير اعتمادا على البطارية القياسية سعة 79.2 كيلووات ساعة إلى 431 كلم، بينما يصل مدى السير مع البطارية الأكبر سعة 93.4 كيلووات ساعة إلى 484 كلم وفقا لمعيار WLTP، ويمكن شحن البطارية بقدرة تصل إلى 270 كيلووات، وبالتالي فإنه يمكن إعادة شحنها من 5 إلى 80% في غضون 20 دقيقة، كما يمكن شحنها لمدة 5 دقائق لقطع مسافة 100 كلم.

وأعلنت شركة بورشه أن سعر الإصدار الأساسي من سيارتها Taycan الكهربائية يبدأ من 83 ألف و520 يورو.