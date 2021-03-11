بورصة البيضاء تغلق التداولات على انخفاض طفيف

أغلقت بورصة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض طفيف، متأثرة بالأداء السلبي المتعلق أساسا بقطاعي “الحراجة والورق” و”الكيمياء”.

ففي حصة اليوم، سجل مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا بـنسبة 0,03 في المائة، محققا 11.350,96 نقطة، بينما سجل مؤشر “مروكو ستوك أنديس” (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بـ 0,05 في المائة، ليصل إلى 924,72 نقطة.

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد سجل خسارة بنسبة 0,04 في المائة، ليصل إلى 9.236,56 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0,05 في المائة، محققا 10.422,64 نقطة، فيما تقدم “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” بـ0,04 في المائة، مسجلا 9.723,08 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 “، فقد سجل 856,02 نقطة (-0,13 في المائة).

وفي ما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد أنهى 11 قطاعا جلسة اليوم في المنطقة السلبية، مقابل سبع قطاعات في الأخضر، بينما بقي 6 دون تغيير.

وبعد الانخفاض الحاد في أسهم “Med Paper”، جاء “الحراجة والورق” (ناقص 1,80 في المائة) على رأس الخاسرين، بينما حصر قطاع “الكيمياء” خسائره في ناقص 1,68 في المائة.

وضمن أقوى الارتفاعات لهذا اليوم، قطاع “الترفيه والفندقة” (زائد 1,76 في المائة)، “الصناعة الصيدلية” (زائد 1,70 في المائة) و”الأجهزة، البرمجيات والخدمات الحاسوبية” (زائد 1,57 في المائة).

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 52,51 مليون درهم، سجلت بالأساس في السوق المركزي، فيما استقرت رسملة البورصة في أزيد من 587,44 مليار درهم.