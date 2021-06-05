بورصة الدار البيضاء تنهي التداولات بتحقيق الارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع من 31 ماي الماضي إلى 4 يونيو الجاري، على وقع الارتفاع، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1,75 في المائة ليصل إلى 12.375,91 نقطة.

وحقق موروكو ستوك انديكس 20 (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، من جانبه، تقدما بنسبة 1,78 في المائة ليبلغ 1.013,3 نقطة، وسجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على أساس مستمر، زيادة ب 1,74 في المائة محققا 10.067,45 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة بنسبة 2,79 في المائة ليصل إلى 11.610,16 نقطة، فيما ربح مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” 1,66 في المائة ليصل إلى 10.583,71 نقطة.

ومن جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” ارتفاعا بنسبة 1,18 في المائة، مستقرا في 929,62 نقطة.

وحقق قطاع “المشاركة والترويج العقاري” أفضل أداء هذا الأسبوع بنسبة 13,28 في المائة، متبوعا بمؤشر “الصناعة الصيدلية” (7,58 في المائة) ثم “الأجهزة, البرمجيات والخدمات الحاسوبية” (5,72 في المائة).

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات حوالي 858,36 مليون درهم، فيما استقرت رسملة البورصة في 638,1 مليار درهم.

أما القطاعات التي حققت أفضل أداء أسبوعي، فيتعلق الأمر أساسا ب”دجى الإنعاش الضحى” (زائد 15,93 في المائة)، و”أليانس” (زائد 11,07 في المائة)، و”سلفين” (زائد 9,04 في المائة).

وفي المقابل، سجلت كل من “Cartier Saada”، و”Stroc Industrie”، و”Zellidja S.A”، أقوى تراجع، 5,46 في المائة، و5,03 في المائة، و 3,93 في المائة على التوالي.