بورصة البيضاء تنهي الربع الأول من السنة بالارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 على وقع الارتفاع، بفضل الأداء الجيد لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي قفز بـ 1.74% إلى 11.483.65 نقطة.

وخلال هذه الفترة، وبإجمالي 62 حصة، ربح مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 1.18% ليصعد إلى 935.7 نقطة، فيما استقر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، عند 1.59%، مسجلا 9.336.07 نقط.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية، ربح مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” 2.54%، مستقرا عند 10.484.89 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بـ 0.7% إلى 9.811.66 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فصعد بـ 1.28% إلى 872.92 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، شهدت غالبية القطاعات المدرجة في البورصة انتعاشا في تداولاتها، مقابل تراجع تسعة قطاعات.

وضمن قائمة الارتفاعات، قطاع الصناعة الصيدلية (+54,88%) الذي بصم عن أقوى ارتفاع في هذه الدورة، متبوعا بقطاعي الكيمياء (+22.2%)، والمناجم (+11.74%).

وفي الاتجاه المعاكس، قطاع “الخدمات للجماعات” الذي هبط بـ 16.29%، إلى جانب “الترفيه والخدمات” (ناقص 9.65%) و”المشروبات” (ناقص 6.06%).

بينما بلغت رأسملة البورصة حوالي 595.3 مليارات درهم، ووصل الحجم الإجمالي للتداولات إلى أزيد من 14.2 مليار درهم.

وعلى مستوى القيم الفردية، سجل أفضل أداء دوري لدى سوطيما (59,6%)، وديسواي ومجموعة M2M اللتين ارتفعتا على التوالي بـ 37.12% و32.21%؛ فيما بصمت ليدك على أضعف أداء دوري بعد تراجعها بـ 16.29%، تلتها طاقة المغرب (ناقص 15.61%)، وأليانس (ناقص 13.63%).

وبعد استحواذها على أزيد من 14.9% من حجم المعاملات بالبورصة، أي 900.7 ملايين درهم، تصدرت اتصالات المغرب قائمة القيم الأكثر نشاطا، متقدمة على التجاري وفا بنك (14%) والبنك الشعبي المركزي (11,21%).