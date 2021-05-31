بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، تداولاتها على وقع الانخفاض، وذلك في جلسة تميزت بعرض آخر النتائج الفصلية.

ففي نهاية تداولات جلسة اليوم، خسر المؤشر الرئيسي مازي نسبة 0.4%، مستقرا في 12.114.46 نقطة، كما تراجع مؤشر “MSI20” بنسبة 0.47%، مسجلا 990.97 نقطة. وبدوره سجل ماديكس 9.853.92 نقطة، متراجعا بـ0.42%.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، سجل “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0.39%، ليستقر 11.247.93 نقطة؛ وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تراجع بنسبة 0.52% مستقرا في 10.355.25 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فتراجع بدوره بنسبة 0.73%، مسجلا 912 نقطة.

وفي ما يخص أداء القطاعات، أنهت 9 قطاعات من أصل 24 مدرجة ببورصة الدار البيضاء على وقع الانخفاض، مقابل 10 على وقع الارتفاع؛ فيما ظلت 5 قطاعات مستقرة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 66.77 مليون درهم، سجلت جلها بالسوق المركزي؛ فيما بلغت رأسملة البورصة 626.2 مليار درهم.