بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض
صورة: أرشيف
الإثنين 31 ماي 2021 - 23:06

أنهت بورصة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، تداولاتها على وقع الانخفاض، وذلك في جلسة تميزت بعرض آخر النتائج الفصلية.

ففي نهاية تداولات جلسة اليوم، خسر المؤشر الرئيسي مازي نسبة 0.4%، مستقرا في 12.114.46 نقطة، كما تراجع مؤشر “MSI20” بنسبة 0.47%، مسجلا 990.97 نقطة. وبدوره سجل ماديكس 9.853.92 نقطة، متراجعا بـ0.42%.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، سجل “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0.39%، ليستقر 11.247.93 نقطة؛ وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تراجع بنسبة 0.52% مستقرا في 10.355.25 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فتراجع بدوره بنسبة 0.73%، مسجلا 912 نقطة.

وفي ما يخص أداء القطاعات، أنهت 9 قطاعات من أصل 24 مدرجة ببورصة الدار البيضاء على وقع الانخفاض، مقابل 10 على وقع الارتفاع؛ فيما ظلت 5 قطاعات مستقرة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 66.77 مليون درهم، سجلت جلها بالسوق المركزي؛ فيما بلغت رأسملة البورصة 626.2 مليار درهم.

السوق المركزي بورصة الدار البيضاء تداولات البورصة ماديكس

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