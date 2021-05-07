بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها قريبة من التوازن

أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، الجمعة، قريبة من التوازن، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي ارتفاعا بنسبة 0,02 في المائة إلى 12.012,39 نقطة.

وسجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس” (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، استقرارا عند 980,40 نقطة؛ في حين ارتفع مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 0,01 في المائة إلى 9.769,44 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بنسبة 0,41 في المائة، محققا بذلك 11.109,55 نقطة. وبدوره، ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” بنسبة 0,03 في المائة إلى 10.266,57 نقطة.

من جهته، شهد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” استقرارا بنسبة ناقص 0,06 في المائة ليستقر في 912,42 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 401,15 مليون درهم تمت جلها في السوق المركزي، في حين بلغت الرسملة 621,57 مليار درهم.

وسجلت أقوى الارتفاعات من قبل كل من “كولورادو” (زائد 3,99 في المائة)، و”سلفين” (زائد 3,98 في المائة)، و”مناجم” (زائد 3,42 في المائة)، و”اب مغرب كوم” (زائد 3,16 في المائة)، و”لوسيور كريسطال” (زائد 2 في المائة).

أما أقوى الانخفاضات فسلجت لدى “مصرف المغرب” (ناقص 3,28 في المائة)، و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (ناقص 1,70 في المائة)، و”تأمين الوفاء” (ناقص 1,52 في المائة)، و”أراضي كابيتال” (ناقص 1,50 في المائة)، و”إنفوليس” (ناقص 1,32 في المائة).