بورصة الدار البيضاء تنتعش مع نهاية سنة 2020

أغلقت بورصة الدار البيضاء، الأسبوع الأخير من سنة 2020، على وقع الأخضر، إذ سجل كل من مؤشريها الرئيسيين مازي بنسبة 0.36 في المائة وماديكس 0.4 في المائة.

ففي نهاية هذه الفترة، بلغ مؤشر مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.287,38 نقطة، ومؤشر Madex، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المدرجة على أساس مستمر، 9.189,9 نقط.

وسجل مؤشر (Morocco Stock Index 20-MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة ببورصة الدار البيضاء، ارتفاعا بنسبة 0.51 في المائة (924,78 نقطة).

وعلى الصعيد الدولي، سجل مؤشر FTSE CSE Morocco 15 ارتفاعا بنسبة 0.21 في المائة (10.225,50 نقطة)، وارتفع مؤشر FTSE Morocco All-Liquid بنسبة 0.57 في المائة (9.743,62 نقطة).

أما المؤشر البيئي والاجتماعي والحكامة (ESG) الدار البيضاء ESG 10 فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.52 في المائة (861,91 نقطة).

وعلى المستوى القطاعي، سجلت “الخدمات للجماعات” أكبر زيادة بنسبة 5.04 في المائة، متقدمة على “البناء ومواد البناء” (3.31 في المائة).

ومن ناحية أخرى، أنهى قطاع “الحراجة والورق” بانخفاض قدره 5.21 في المائة، متبوعا بقطاع العقارات (ناقص 3.27 في المائة)، ثم “البترول والغاز” (ناقص 2.39 في المائة).

وفي ما يتعلق بأفضل الأداءات الأسبوعية، سجلت من قبل إسمنت المغرب وAfma و”ليدك”، بزيادة قدرها 6.27 في المائة و5.58 في المائة و5.04 في المائة على التوالي. في المقابل، سجلت شركة CDMوSalafin وMed Paper أكبر الانخفاضات، بنسبة 5.87 في المائة و5.31 في المائة و5.21 في المائة على التوالي.

وتصدرت الأسهم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع كل من كوسومار والتجاري وفا بنك وسهام للتأمين، بحصة على التوالي 26.39 في المائة و20.64 في المائة و57.57 في المائة.