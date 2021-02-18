بوروندي تؤكد الإبقاء على قنصلية العيون المغربية

بوروندي تؤكد الإبقاء على قنصلية العيون المغربية
صورة: و.م.ع
الخميس 18 فبراير 2021 - 21:19

بعد الأخبار الكاذبة التي روجتها جبهة البوليساريو الانفصالية، أكدت وزارة خارجية بوروندي الإبقاء على تمثيليتها الدبلوماسية في الصحراء المغربية.

وكانت جمهورية بوروندي التي افتتحت في فبراير الماضي قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية أعلنت قبل أسابيع إغلاقها، “لأسباب إستراتيجية وفي إطار المعاملة بالمثل”، وأكدت أنها قررت أيضا إغلاق سفاراتها في كندا والبرازيل بسبب “ترشيد النفقات”.

ورحبت بوروندي، اليوم الخميس، بقرار المملكة المغربية القاضي بفتح سفارة في بوروندي مع الإقامة في “بوجومبورا”، وشددت على أن سفارة المملكة “ستكون بمثابة جسر دبلوماسي مباشر بين البلدين”.

من جهة ثانية، نفت مصادر مسؤولة صحة الأخبار التي تروجها وسائل إعلام جزائرية بشأن إغلاق زامبيا قنصليتها في مدينة العيون.

الصحراء المغربية جبهة البوليساريو جمهورية بوروندي سفارة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • ميلاد جديد .
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:29

    قريبا ستعلن موريتانيا الشقيقة فتح قنصليتها في الصحراء المغربية لأن تهور عصابة البوليزاريو ومحتضنها في الكركرات أثبت للإخوة الموريتانيين من هو صديقهم ومن هو عدوهم .

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رأي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:36

    حقد لم أرى له مثيلا في حياتي ! حرب مسعورة من طرف الحكومة الجزائرية المريضة مع كامل احتراماتي للشعب الجزائري الشقيق. حتى الصحافة الجزائرية لا تفقه في اخلاقيات المهنة !!! أقول لهم الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه . قافلة التنمية المغربية تسير و … تنبح .

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Reda
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:40

    الاخبار الذي تقول عليها كاذبة جاءت من حساب تويتر للخارجية البورندية الرسمي لكن الخبر الذي تقول الان لم يتم نشره في نفس الحساب و هنا نستنتج من هو الكاذب هههه

    -23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمدين
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:43

    ترويج الأكاذيب هي سياسة عامة للنظام العسكري الجزائري منذ بومدين بوخروبة وحتى عهد تبون ولكن زمن الأكاذيب انجلى وأصبح هذا النظام الدموي مفضوحا لدى الجزائريين قبل الخارج

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مروان
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:45

    مسكين تبون سيحمل بعد هذا الخبر الى المانيا

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن 55
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:45

    على البوليزبل أن يطمئن لأن المغاربة مستعدون على الدفاع عن صحرائهم سواء بالقنصليات و الإعترفات أو بلاش

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مجيد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:48

    أحب من أحب او كره من كره المملكة المغربية في صحراءها و الصحراء في مغربها و المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . نهاية البث . اللي كيحس بالملل و بغا يضحك شويا يتفرج في خطاب تبون اليوم و الله حتا عالم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وا يييه بحال داك الشي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:52

    بحال دوك بلايص هاكاك مع السودان حدا عمر البشير اللي راه عندهوم فالضيافة الشرفية و حنا المغاربة صحراؤنا الى الابد بلا نقاش مع الخونة بتاتا

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أقدم ساعاتي في فاس
الخميس 18 فبراير 2021 - 20:50

أقدم ساعاتي في فاس

صوت وصورة
الأرض تهتز في أكادير
الخميس 18 فبراير 2021 - 19:32 10

الأرض تهتز في أكادير

صوت وصورة
اليوم الوطني للسلامة الطرقية
الخميس 18 فبراير 2021 - 18:32 2

اليوم الوطني للسلامة الطرقية

صوت وصورة
الحجامة بالفوطة النارية
الخميس 18 فبراير 2021 - 16:31 9

الحجامة بالفوطة النارية

صوت وصورة
حادث مميت في الطريق السيار
الخميس 18 فبراير 2021 - 13:14 23

حادث مميت في الطريق السيار

صوت وصورة
أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء
الخميس 18 فبراير 2021 - 11:59 13

أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء