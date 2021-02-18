بوروندي تؤكد الإبقاء على قنصلية العيون المغربية

بعد الأخبار الكاذبة التي روجتها جبهة البوليساريو الانفصالية، أكدت وزارة خارجية بوروندي الإبقاء على تمثيليتها الدبلوماسية في الصحراء المغربية.

وكانت جمهورية بوروندي التي افتتحت في فبراير الماضي قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية أعلنت قبل أسابيع إغلاقها، “لأسباب إستراتيجية وفي إطار المعاملة بالمثل”، وأكدت أنها قررت أيضا إغلاق سفاراتها في كندا والبرازيل بسبب “ترشيد النفقات”.

ورحبت بوروندي، اليوم الخميس، بقرار المملكة المغربية القاضي بفتح سفارة في بوروندي مع الإقامة في “بوجومبورا”، وشددت على أن سفارة المملكة “ستكون بمثابة جسر دبلوماسي مباشر بين البلدين”.

من جهة ثانية، نفت مصادر مسؤولة صحة الأخبار التي تروجها وسائل إعلام جزائرية بشأن إغلاق زامبيا قنصليتها في مدينة العيون.