بوروندي تؤكد الإبقاء على قنصلية العيون المغربية

بعد الأخبار الكاذبة التي روجتها جبهة البوليساريو الانفصالية، أكدت وزارة خارجية بوروندي الإبقاء على تمثيليتها الدبلوماسية في الصحراء المغربية.
وكانت جمهورية بوروندي التي افتتحت في فبراير الماضي قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية أعلنت قبل أسابيع إغلاقها، “لأسباب إستراتيجية وفي إطار المعاملة بالمثل”، وأكدت أنها قررت أيضا إغلاق سفاراتها في كندا والبرازيل بسبب “ترشيد النفقات”.
ورحبت بوروندي، اليوم الخميس، بقرار المملكة المغربية القاضي بفتح سفارة في بوروندي مع الإقامة في “بوجومبورا”، وشددت على أن سفارة المملكة “ستكون بمثابة جسر دبلوماسي مباشر بين البلدين”.
من جهة ثانية، نفت مصادر مسؤولة صحة الأخبار التي تروجها وسائل إعلام جزائرية بشأن إغلاق زامبيا قنصليتها في مدينة العيون.
قريبا ستعلن موريتانيا الشقيقة فتح قنصليتها في الصحراء المغربية لأن تهور عصابة البوليزاريو ومحتضنها في الكركرات أثبت للإخوة الموريتانيين من هو صديقهم ومن هو عدوهم .
حقد لم أرى له مثيلا في حياتي ! حرب مسعورة من طرف الحكومة الجزائرية المريضة مع كامل احتراماتي للشعب الجزائري الشقيق. حتى الصحافة الجزائرية لا تفقه في اخلاقيات المهنة !!! أقول لهم الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه . قافلة التنمية المغربية تسير و … تنبح .
الاخبار الذي تقول عليها كاذبة جاءت من حساب تويتر للخارجية البورندية الرسمي لكن الخبر الذي تقول الان لم يتم نشره في نفس الحساب و هنا نستنتج من هو الكاذب هههه
ترويج الأكاذيب هي سياسة عامة للنظام العسكري الجزائري منذ بومدين بوخروبة وحتى عهد تبون ولكن زمن الأكاذيب انجلى وأصبح هذا النظام الدموي مفضوحا لدى الجزائريين قبل الخارج
مسكين تبون سيحمل بعد هذا الخبر الى المانيا
على البوليزبل أن يطمئن لأن المغاربة مستعدون على الدفاع عن صحرائهم سواء بالقنصليات و الإعترفات أو بلاش
أحب من أحب او كره من كره المملكة المغربية في صحراءها و الصحراء في مغربها و المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . نهاية البث . اللي كيحس بالملل و بغا يضحك شويا يتفرج في خطاب تبون اليوم و الله حتا عالم
بحال دوك بلايص هاكاك مع السودان حدا عمر البشير اللي راه عندهوم فالضيافة الشرفية و حنا المغاربة صحراؤنا الى الابد بلا نقاش مع الخونة بتاتا