بوريطة: افتتاح القنصليات يتواصل بالصحراء .. ولا حل خارج سيادة المغرب

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية ستواصل نهج دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية بتعليمات ملكية، “لأنها تؤكد تجاوب المجتمع الدولي وقناعته بأن حل النزاع لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة المغربية”.
وأوضح الوزير بوريطة أن افتتاح القنصليات هو تكريس لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن عدد التمثيليات الأجنبية بالأقاليم الجنوبية وصل اليوم إلى 20 قنصلية بين العيون والداخلة في ظرف سنة تقريباً.
وشدد وزير الخارجية، في تصريح بمناسبة افتتاح القنصلية العامة للبحرين اليوم الإثنين بالعيون، على أن افتتاح قنصلية البحرين يتزامن مع القرار الأمريكي بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء، معتبرا قرار الرئيس دونالد ترامب بمثابة “تحول هام ومنعطف نوعي يؤكد المسار الذي اختاره الملك محمد السادس بالانتقال من مرحلة التدبير إلى التغيير”.
وتابع بوريطة بأن المغرب يضع عناصر تثبيت مغربية الصحراء على الأرض، مضيفا أن أولى نتائج القرار الأمريكي هي تغيير خريطة المملكة لتضم الصحراء المغربية، إضافة إلى عزم واشنطن تغيير مجموعة من النصوص القانونية، “لأن الأمر لا يتعلق بمجرد إعلان موقف، بل بداية تثبيت مغربية الصحراء وتأكيد سيادة المملكة من قبل قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن”.
من جهة ثانية، أكد بوريطة أن علاقات المغرب والبحرين هي خاصة ومتميزة وتتسم بالتضامن الدائم بين المملكتين، وزاد أن البحرين كانت من أولى الدول التي وقفت بجانب المغرب خلال عملية تحرير معبر الكركرات.
وأورد الوزير ذاته أن افتتاح قنصلية البحرين كثاني دولة عربية غير إفريقية هو “حدث هام وغير مفاجئ من دولة البحرين التي تساند المملكة المغربية في كل المحافل الدولية وتدافع عن وحدتها الترابية وسيادتها على الصحراء”.
وتابع المسؤول الحكومي بأن المغرب يقف دائماً مع البحرين في كل ما يمس استقرارها ووحدتها الوطنية، وقال في الصدد ذاته: “كل ما يمس البحرين يمسنا، خاصة أمام التدخلات الإيرانية التي يرفضها المغرب قطعا ويعتبرها مسا بسلامة واستقرار البلاد”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، افتتحا اليوم الإثنين قنصلية عامة لمملكة البحرين بمدينة العيون المغربية.
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح والمسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
معالي الوزير بوريطة top top top top كفاءة وديبلوماسية محنكة بما تحمله الكلمة من معنى .
اللي متافق يدير لايك
هنيئا لنا بصحرائنا ، أتمنى أن لا تكون فرحتها فرحة فوز فريقنا المفضل في كرة القدم، والفاهم ……..
وهو فعلا ما لقي ترحيبا كبيرا من طرف المستشفى الألماني الذي يتواجد به تبون ،لأنه سيغادره في أقرب وقت إما حيا أو ميتا
“كون سبع و كولني” اللهم افتراس الأسود و لا مرمدة الضباع. عقود و نحن نتحمل و “الشقيقة” تتهجم علينا من أراضيها و بعض “الأشقاء” يتفرجون باسم “الحياد”.
الرجل المناسب في المكان المناسب والحمد لله وزيرنا الرائع عند حسن ظن جلالة الملك حفظه الله ولقد اثلج صدور المغاربة في جميع تدخلاته وفي جميع افعاله واقواله وتحركاته فنعم الوزير انت سيدي بوريطة المحترم فتحياتي الحارة لك واتمنى لك مزيدا من الانجازات الرائعة وان شاء الله سيكون اندثار واستسلام اعدائنا الجزائريين في عهدك ان شاء الله
ومن يتوكل على الله فهو حسبه) اداكنت في هم وظيق وشدة وتقرا كتاب الله تنجى وترحمو
لماذا لا تفتح السلطة الفلسطينية قنصلية في الصحراء المغربية وتعلن عن موقف رسمي وواضح؟
كفانا من الضبابية والفكر الطوبيسي.
رغم أني أعرض تطبع… ولكن مصلاحة الوطن فوق كل شي… أمريكا هيا التي تقوم بكتابة تقرير الأمامية وبدون موفقاتها لن تتم وحدة بلادنا الحبيب العقوب سبتة ومليلة محتلتين حتا ولو إقتض الأمر تطبع مع (شيطان)
من قبل كان ابواق العسكر يسوق بانه لا توجد دولة تعترف للمغرب بصحراءه و الان بعد فتح القنصليات اصبحوا يقولون بان دلك يشكك في مغربية الصحراء كما لو ان الدول غبية و من قبل دكرت بان حتى مطعم ماكدونالد بالعيون بمثابة تمثيلية لامريكا فبالاحرى قنصليات تابعة لوزارات الخارجية
كيما درنا معهم وحلة
أكد إبن ابي برويطة أنه لا يوجد حل لمشكلة الصحراء إلى في قاع تطبيع المخزن الصهيوني و التطبيل بالبرويطة
انك فعلا يا الاستاذ بوريقة اسد الدبلوماسية المغربية تحت السياسة الحكيمة والذكية للملك محمد السادس التي كبدت النظام العسكري الشيوعي ودميته البوليساريو انعكاسات كبيرة لم يتوقعوها خصوصا فتح قنصليات في مناطقنا الجنوبية.
هنيئا لنا جميعا نحن المغاربة انتصار يتلوه انتصار .وعصابة حكام الجزائر في الجحيم . المغرب مقبل على نهضة اقتصادية كبرى مستقبلا .المغرب أصبح قبلة لاستقطاب الاستثمارات من الدول الكبرى في الصحراء على الخصوص : محطات شمسية وريحية عالمية . مصانع متنوعة . ميناء الداخلة الأطلسي في طور الإنجاز .سياحة نشيطة . صيد بحري ضخم . فلاحة متطورة ….. الصحراء أصبحت موقع إشعاع عالمي . هنيئا لنا بمجيىء الاستثمارات الأمريكية والإسرائيلية والخليجية .والموت لحسادنا وأعداءنا الذين أصبحوا في عزلة عن العالم .
وإن ينصركم الله فلا غالب لكم المغرب يشتغل بهدوء والقنصليات تفتح في الصحراء المغربية والسيد الوزير بوريطة نشكره سياسة حكيمة رجل الساعة
ٱن الأوان كي تصحح موريتانيا موقفها من قضية الصحراء المغربية وتبادر بفتح قنصليتها بالعيون
الجزائر تقول المشكل بين المغرب و بوليساريو لكن الواقع شيء اخر الاعلام الوحيد الدي اشتعلت فيه النران هو الاعلام الجزائري . العالم كله يعرف الحقيقة . من يأوي بوليساريو من يسلحهم و من يوفر لهم وسائل النقل و الفنادق لحضور المحافل الدولية؟ من اجاب بصدق عن هذه اااسئلة سيتبين له من المسؤول عن تدهور الوضع في المنطقة .
تحية و احترام لكل مؤسسات الدولة التي تعمل جنبا الى جنب و بخطوات ثابثة من اجل استكمال الوحدة الترابية.
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها يلزم التفاوض سوى على استرجاع تندوف و استرجاعها لكي تسارع في الدعوة إلى انشاء قنصليات جديدة في هذا الجزء من الوطن
ادا كان ميسي يسجل الأهداف بوريطة يسجل القنصليات في الصحراء المغربية
الأستاذ معالي الوزير المحترم . أول ما رأيته . تفاجأت بأول ناطق بإسم الحكومة أصغر سنا من جلالة الملك لكن حنكة ديبلوماسية كفوؤة برافو عليك .. مجرد تسيير للمفاوضات و المؤتمرات الصحفية و الدولية جعلني فخور بمغربية و بتعليمي ( رغم إختلافه عن تعليمك) . أحس أن عقلية جلالة الملك تتحدث من خلالك ..
برافو
رجل في محله ،سياسي ماهر ويتقن اللغة الانجليزية ،من الاحسن يكون الوزراء خارج الاحزاب ، المسؤولية للكفائة والاستحقاف
الأمر الجيد وهو بالأضافة إلى ممارسة المغرب لسيادته على الأرض يأتي هذا الأعتراف الكبير الأن يجب المرور ألى سياسة هجومية فالطرف الأخر خسر كل شيء من أجل تقسيم المغرب وعزله عن محيطه لكنه فشل فشلا ذريعا.
l un des plus fort hommes du maroc.
ما يقارب 20 في المئة من الاراضي الصحراوية المغربية تحتلها مرتزقة البوليساريو ، لابد من تحرير هذه الاراضي في اقرب وقت ممكن لأن العصابات في هذه الاثناء تقصف الجنود المغاربة.
ابواق العسكر يسوقون بان المغرب باع فلسطين من اجل الصحراء فهل فلسطين في ملكية المغرب حتى يبيعها اما الصحراء فعندنا الرسم العقاري ما يعرف بالتيتر
السيد بوريطة يعمل بصمت وهدوء وبدون ضوضاء. و النتيجة كما يتابعها العالم جد ايجابية. رجل دبلوماسي من العيار الثقيل .
اللهم وفق من أراد بالبلاد والعباد خيرا . امين .عاش المغرب ملكا وشعبا .
الحل لقضية الصحراء المغربية ببساطة و اختصار :
1ـ سحب المغرب ملف مشروع الحكم الذاتي من الامم المتحدة والصحراء إقليم كبقية الاقاليم المغربية
2ـ رفض المغرب الحوار او المفاوضات عن وحدة ارضه مع الانفصاليين المرتزقة
3ـ الصحراء صحراؤنا في مغربها احب من احب و كره من كره
4ـ تعمير الصحراء بناس الداخل بتشجيع الهجرة من كل المدن لاعمار الاقاليم الصحراوية المغربية
5ـ ادخال الشركات وتطوير الصناعة العسكرية والاهتمام براتب العسكري و معاشه و اسرته
6ـ الوطن غفور رحيم لكل صحراوي عاد إلى أرض الوطن ( منح جنسية مغربية )
7ـ محاكمة كل إنفصالي داخل المغرب بالخيانة والارهاب و التآمر والتجسس بالاعدام أو السجن مدى الحياة بدون رحمة
8ـ تشجيع الدولة الاسثتمارات الداخلية و الخارجية للاسراع في تنمية الاقاليم الصحراوية المغربية
9ـ قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الجارة العدوة الززاير و فرض تأشيرة الفيزا لكل ززايري دخل المغرب.
10-تدعيم المغرب العلاقات مع كل دول العالم في إطارالتعايش والسلم العالمي مع احترام كل الديانات
قنصلية بريطانيا قريبا بالصحرا المغربية.