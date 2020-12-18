بوريطة: المغرب يرفض دور "دركي الهجرة" لحماية الحدود الأوروبية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يرفض القيام بدور “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن تدبير ملف هجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.
وأوضح بوريطة، جواباً عن سؤال لهسبريس خلال ندوة صحافية أعقبت افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، اليوم الجمعة، أن من الخطأ وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور، رافضا مقاربة بعض الأوروبيين التي ترمي كرة تدبير ملف الهجرة إلى ملعب المملكة.
وشدد بوريطة على أن المغرب لم يقبل ولن يقبل أن يتحول إلى “دركي لأي أحد”، مضيفا في الصدد ذاته: “إذا كانت الفكرة أن نحوّل دول العبور إلى شرطة للهجرة فهذا غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المملكة، ولا مع رؤية جلالة الملك لقضية الهجرة”.
وأورد وزير الخارجية أن للمغرب مسؤولية في تدبير ملف الهجرة، يقوم بها في حدود إمكانياته، مؤكدا أن البلد “سيظل دائما مخاطبا وشريكا مسؤولا في قضية الهجرة، لكن المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح عن أننا إذا لم نواجه شبكات الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة فإننا لن نصل إلى حل”، وفق تعبيره.
ويرى الدبلوماسي المغربي، في جوابه عن سؤال هسبريس حول ما يروج من تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين سياسيين بالجارة الشمالية تتهم الرباط بابتزاز مدريد بملف الهجرة، أن “ظاهرة الهجرة يجب الاهتمام بها في كل تشعباتها، من مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن معاناة المهاجرين الشرعيين من العنصرية، إلى غير ذلك من المشاكل”.
وتابع الوزير موضحاً: “المغرب سيخاطب دائماً الدول الأوروبية بصفة عامة من هذا المنطلق؛ منطلق الصراحة والمسؤولية، وهما عنصران في سياسة المملكة بخصوص تدبير ملف الهجرة مع جيرانه”.
وقبل أيام، رفض المغرب طلبا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة رعايا دول أخرى يصلون إلى أوروبا من المملكة المغربية.
وكانت مفوضة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيفا يوهانسون، زارت الرباط هذا الشهر، سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يسمح للتكتل المكون من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب، في مواجهة زيادة عدد الوافدين على جزر الكناري الإسبانية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن هذا الطلب رُفض. وأوضح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة، لوكالة الأنباء الدولية “رويترز”: “المغرب يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها تجاه رعاياها”.
وكان تدبير ملف الهجرة غير الشرعية عاد إلى الواجهة بين المغرب وإسبانيا بعد وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مسبوق إلى سواحل جزر الكناري؛ فمنذ أكتوبر الماضي تشير الأرقام إلى وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى الأرخبيل الكناري، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسباني إلى زيارة المملكة.
يجب على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مساعدة الدول الافريقية التي ينطلق منها المهاجرين لإدماجهم في بلدانهم لكي لا يفكرو في الهجرة والمغرب لن يكون دركي منطقة البحر الأبيض المتوسط
Le Maroc ne peut accepter le retour que des marocains et aussi il doit refuser de se transformer en poubelle de leurope en refusant l’installation sur son sol de camps de réfugiés . il n’est pas question de transformer le pays en décharge de l’europe , chaque pas doit assumer sa responsabilité , leMaroc a déja bcp donné dans ce domaine
اذا كانت اسبانيا تسير عكس طموح المغرب فإننا كذلك سنفعل لا يهمنا ان ذخلت افريقيا كلها عندهم واذا كانت امريكا بعيدة عنا واعترفت بالصحراء المغربية فكيف لنا ان نتعامل مع الدول الأوروبية وهي تعمل ضد مصالح المغرب فاسبانيا لماذا تريد أن تعطل اعتراف اميريكا بالصحراء المغربية اذن من حق المغاربة يكونوا ضد المصلح الإسبانية ولا تهمنا مشاكلها مع الهجرة ولا نعمل كشرطي لهم.
الحكومة هي من تسبب في الهجرة غير الشرعية والأتجار في البشر
وترويجها
أنتم غلقتو كل الحدود على المهاجرين النظامين
وفتحتو البحر للمهاجرين غير الشرعين
وجيتو اليوم كاتقولو بلي نحن الن نلعب دور الدركي
أنتم السبب طلقتو المجاعة على الشعب حتى أصبح يلقي بروحه في البحر من أجل القمة عيش
الله يخض فيكم الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
نعم المغرب فهم الدرس جيدا ومن أراد التعامل مع المملكة المغربية الشريفة فعليه التعامل مع كل القضايا التي تهم المملكة ومن بين هده الأولويات الوحدة الترابية فإما معنا أو ضدنا ولا داعي سياسات الخشب لا تراجع من هدا الطريق الدي يسلكه المغرب وأناشد المملكة المغربية أن تتأنى في شراء اللقاح الصيني حتى نعرف جيدا الموقف الرسمي لدولة الصين فإما الاعتراف بالسيادة المغربية على كل أراضيه أو تحويل الوجهة لمن يساندنا حتى لو كان الشيطان أستسمح من هده العبارة فقد مللنا الغدر من الأعداء
برافو سي بوريطة … يجب الحزم مع أوروبا المنافقة و خصوصا اسبانيا …
كلام السيد الوزير في محله. لكن اين كان هدا الخطاب من قبل. اتفهم الوضع. انه كان يساوم من طرف الاسبان من قضية الصحراء. اما الان انتهت اللعبة بعد اعتراف امريكا بمغربية الصحراء. حان الوقت ان بنقلب السحر على الساحر. المغرب يبتز بورقعة. ويطلق عليه المهاجرين. ومع ازمة كورونا. وأزمة العمل ستكون نهاية هده الحكومة العشوائية. وربها ياتي حزب الشعبي. وياخد العبرة ويعترف بالصحراء
صحيح صدق من قال من يود تعلم فنون السياسة فليحضر للمغرب هنيئا لنا بهذا الوزير وهذا ما يقال عنه الشخص المناسب في المكان المناسب صراحة ياريث لو سار جميع المسؤولين على دربه لقطعنا أشواطا نحو الأمام
برقية مفهومة صفطو لينا لعاقة باش نكاليو عليكم الغاشي
برافو عليك اسي بوريطة زير اللعب او طلق الشعب الافريقي حتى يعتارفو على خاطرهم
لا يمكن للمغرب ان يضع شرطي او دركي على مستوى كل كلم وعلى مسافة 2500كلم التي هي طول السواحل المغربية ،من اجل سواد عيون الاوروبيين والاءسبان على الخصوص،فالمراقبة تتطلب وتستوجب ثمن ومقبال يجب على بورقعة تاديته للمغرب،فلقد حان وقت اءخراج العين الحمراء في مواجهة الاءسبان،و ان يستمر في سياسة فتح او غلق الصنبور حسب مواقف الاءسبان والاروبيين من قضايا المغرب وقضية الصحراء خصوصا.
لم نرى من الجارة الشمالية الا التعنت والجحود . موقف سليم ورد الصاع صاعين لمن لا يراعي حق الجوار .
لعبة خطيرة من وزير الخارجية بوريطة وانا احيييه على المجهودات التي يقوم بها ، تحت اشراف الملك .فبعد كسب ورقة الصحراء، الخارجية المغربية تراهن على استرداد سبتة ومليلية بلعب على ورقة الهجرة غير الشرعية ،برافو
حقيقة ما نراه في إسبانيا مثلا تستقبل إنفصاليي البوليساريو بالأحضان وتوفر لهم كل الشروط الحياة و تدفع بهم لتكوين عصابات جمعوية تكون لها صوت إنفصالي للضغط على المغرب ، إذن إذا كانت إسبانيا ترحب بالبعض و تمنع البعض من الدخول فهذا عدوان ونفاق ،… وأصبحت ضاهرة كنت أشاهدها يوميا عندما كنت فاعل جمعوي ، أن مجموعة من المغاربة يحتالون على الأسبان ويدعون أنهم من البوليساريو فيحتضنهم ويسوون وضعيتهم … أوروبا مصت ومازالت تمص دماء إفريقيا كل ثروة إفريقيا أصبحت عند الأوروبيين ، ومن حق الأفارقة أن يتبعون وجهة ثروات بلدانهم ، أوروبا الغازية تعيش على ثروات العالم الثالث وأبناء المهاجرين هم من يجعلون أوروبا تؤدي ثمن سرقة بلدانهم .
رد عبقري على الاربيين اللذين لا يريدون سوى مصالحهم فتدبير هاذ الملف تكون فيه شراكة جماعية ومراعات لحقوق الانسان والاعتراف بالصحراء المغرببة حتى يقوي مصداقيتهم أما السياسة المعسولة بالسم فالمغرب أدرك ان التنازل ولى وان الواقع هو رابح رابح
تحياتي
هذا ما كنا ننتظره شكرا معالي الوزير يجب ان نغير سياستنا اتجاه اي كان لقد سئمنا من معاملتنا اللينة يجب ان نعرف من معنا ومن ضدنا الكل له نقطة ضعف يجب استغلالها في الوقت المناسب الوطن فوق كل اعتبار.
بعد أن اعترفت أقوى دولة في العالم بالصحراء جزء لا يتجزء من المغرب.سيعاد رسم السياسة الخارجية للمغرب فلا يمكن بعد الآن ابتزازنا و تقديم التنازلات .(شوف شحال صبرنا وشحال دارو بينا العديان و مع دلك بقينا فأرضنا و فصحرا ديالنا )
نعم نحن مع قرارت المغرب الدي ياخذه ضد كل من يستفز الوطن ماصرح به ناصر بوريطه حول دركي الهجره طلقو لعب وخلو لماجربن يغرقو أسبانيا وكل دول التي تراوغ عن لعتراف بالصحراء المغربيه ويحدو مافلعت الدوله الامريكيه واوخننا العرب بفتح سفرات في داخله ولعيون ويبصمو عل لعتراف بالصحراء المغربيه وان ثراب الوطني لايتحزا من طنجه لكويره رغم. كيد لخونه ونفصاليات َاوبواش وكيد اعدا الوطن من جريان سوء
C est vorte responsabilité, monsieur, d accepter la dévolution de vos harragas, et surtout les mineurs quu sèment la terreur ici en Europe. Ce que vous dites est faux, bien sûr que le Maroc fait un chantage a l europe a travers cette invasion, vous faites tous pour ne pas accepter leur retour, mais ca va ce faire malgré toi. Vouss parlez des problèmes socio-économiques qu est la cause, c est incroyable, faîtes votre boulot, et solutionnez vos problèmes et surveillez vis frontières. PSV hespres
الى تعليق الودغيري فالسواحل المغربية تصل الى 3500km وليس 2500km. حيدتي 1000km غير من عندك
ناصر بوريطة أحسن وزير خارجية داز فالمغرب
انتهى الكلام