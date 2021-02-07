بوريطة: وفد دبلوماسي مغربي يصل إلى تل أبيب

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن وفداً مغربياً سافر اليوم الأحد إلى إسرائيل بشأن مكتب الاتصال الذي سيفتتح في تل أبيب.

وذكر بوريطة، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الأحد بمقر الوزارة، أن الافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب مرتبط بتطور الوضعية الصحية وفتح الأجواء في المغرب وإسرائيل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سيديره مسؤول بالنيابة، وزاد قائلاً: “ليس هناك أي ممثل مغربي في إسرائيل، كل ما هنا اللحظة هو مسؤول بالنيابة”.

ولم يرغب الوزير في كشف اسم المسؤول بالنيابة الذي سيدير مكتب الاتصال، واكتفى بالقول إن الاختيار وقع على دبلوماسي يوجد ضمن الوفد المسافر إلى إسرائيل لإعداد الافتتاح الرسمي للمكتب.