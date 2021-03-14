بوعيدة ولمجيدري يلتحقان رسميا بحزب الاستقلال

التحق مؤخرا بحزب الاستقلال كل من رئيس جهة كلميم واد نون السابق عبد الرحيم بوعيدة، ورجل الأعمال محمد سالم لمجيدري، وبالتالي يرتقب أن يخوضا غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بلون “الميزان”.

واعتبر مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث، أن “الرصيد الأكاديمي والسمعة الطيبة التي راكمها بوعيدة، إلى جانب مرافعاته الوطنية، أمور جعلت منه نموذجا للشخصية الغيورة على انتماءها المجتمعي، ومنافحا شرسا عن المطالب المشروعة للساكنة في تنمية حقيقية شاملة وعلى كافة المستويات”.

كما اعتبر ولد الرشيد أن قرار كل من عبد الرحيم بوعيدة ومحمد سالم لمجيدري الالتحاق رسميا بحزب الاستقلال “مكسب تاريخي للحزب بجهة وادنون، وحدث استثنائي سيعزز حظوظه في تنزيل رؤيته للنهوض التنموي بالجهة، وتحقيق آمال وتطلعات ساكنتها في غد أفضل وفتح آفاق أرحب لتحقيق إقلاع اقتصادي يتماهى وهذه التطلعات، وينهي الانتظارية التي عانت الساكنة تحت وطأتها في الفترة الماضية”، وفق تعبيره.