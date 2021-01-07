"بوكيدي" تطلق جهاز الألعاب X18S

أعلنت شركة بوكيدي Powkiddy عن إطلاق جهاز الألعاب الجوال X18S الجديد بتصميم كلاسيكي مع شاشة لمسية ونظام التشغيل جوجل أندرويد 10.

وأوضحت شركة بوكيدي أن جهاز الألعاب الجوال الجديد يأتي مزودا بشاشة قياس 5ر5 بوصة وقابلة للطي، بحيث يمكن استعمال الجهاز بواسطة الأصابع، إلا أن الشاشة اللمسية لا تفيد عشاق ألعاب الفيديو كثيرا، لأنها مرتبطة باستعمال نظام التشغيل، ويمتاز جهاز بوكيدي X18S الجديد بنظام جوجل أندرويد 10، وبالتالي فإنه يمكن لعشاق الألعاب الوصول إلى متجر جوجل بلاي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز بوكيدي X18S الجديد على معالج A55 سداسي النوى مع وحدة معالجة الرسوميات Mali G52 وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 أو 8 جيجابايت وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C.

ولتشغيل ألعاب الفيديو يتضمن جهاز بوكيدي X18S الجديد اثنين من أذرع التحكم ولوحة توجيه لألعاب الفيديو، بالإضافة إلى العديد من الأزرار الخاصة وأزرار الحركة، كما يوجد زران للكتف على كل جانب، لمحاكاة العديد من منصات الألعاب.

ويعمل جهاز بوكيدي X18S الجديد على محاكاة الأنظمة الثابتة مثل NES وSuper NES وGame Gear وSega Mega Drive، بالإضافة إلى المنصات الجوالة مثل Gameboy وGameboy Color وGameboy Advance وجهاز نينتندو DS، ولم تفصح شركة بوكيدي عن أية معلومات بخصوص موعد طرح جهاز الألعاب الجوال X18S الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.