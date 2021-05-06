بولستار توسع عائلة Polestar 2

أعلنت شركة بولستار عن توسعة عائلة Polestar 2 لتضم ثلاثة موديلات ببطاريات مختلفة ومدى سير يتراوح من 440 إلى 540 كلم.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة فولفو السويدية أن سيارتها الجديدة تظهر بطول 4.607 ملم، وبارتفاع 1.478 ملم، وبعرض 1800 ملم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2735 ملم.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي بقوة 300 كيلووات/408 حصان، ويطور عزم الدوران الأقصى 660 نيوتن متر. وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 5 ثوان. ويتوفر للسيارة بطارية بسعة 78 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 480 كلم.

ويعتمد الموديل الثاني من السيارة على نظام دفع بقوة 170 كيلووات/231 حصان، يتسارع به إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية. وبفضل البطارية سعة 78 كيلووات ساعة فإن مدى السير يصل إلى 540 كلم.

ويحقق الموديل الثالث مدى السير 440 كلم بفضل بطارية سعة 64 كيلووات ساعة تتولى تغذية محرك كهربائي بقوة 165 كيلووات/224 حصان. وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة الكهربائية بقمرة رقمية قياس 12.3 بوصة وشاشة لمسية قياس 11 بوصة. وتتوفر السيارة الجديدة بسعر يبدأ من 41 ألف و930 يورو.