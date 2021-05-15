بونو خامس أفضل حارس مرمى في دوريات أوروبا

صنف الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، خامسا في ترتيب كبار حراس المرمى العالميين في الدوريات الأوروبية.

وأبرزت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن حامي عرين “أسود الأطلس” صنف خامس أفضل حارس مرمى بـ”القارة العجوز”، بعدما حقق نسبة 78,9 بالمائة من التصديات الناجحة.

وجاء في الرتبة الأولى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يبصم على مستوى كبير مع “المرينغي”.

وفيما يلي ترتيب الحراس الخمسة الأوائل في الدوريات الأوروبية.

1 – تيبو كورتوا (ريال مدريد): 81,5 بالمائة.

2 – يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 80,5 بالمائة.

3 – كيلور نافاس (باريس سان جيرمان): 79,8 بالمائة.

4 – مايك مايغان (ليل): 79,4 بالمائة.

5 – ياسين بونو (إشبيلية): 78,9 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أن بونو يبصم على أفضل موسم له على الإطلاق في “الليغا”، حيث قدم مستويات كبيرة، واستطاع كبح جماح كبار هدافي الدوري الإسباني.