بونو يبدي سعادته بأداء إشبيلية أمام برشلونة

بدا الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب إشبيلية، سعيدا اليوم بـ”المكافأة” التي نالها فريقه بعد “المباراة الكبيرة” التي خاضها أمام برشلونة والفوز 2-0 على “البارصا” في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مؤكدا أنه “سعيد بالأداء في الشوط الأول من المواجهة”.

وأكد بونو، عقب اللقاء، أن البلوغرانا يحظى بـ”لاعبين يصنعون الفارق. لذا، كان من المهم التقليل من الأخطاء قدر المستطاع”، موضحا أنه تمكن من “التصدي لكرات صعبة”؛ وهو ما يسمح للفريق الأندلسي بـ”الاقتراب أكثر من النهائي”.

واتفق المدافع الفرنسي جول كونديه، الذي سجل الهدف الأول، مع زميله بونو في هذه النقطة، حيث اعتبر أن “عدم تلقي أهداف هو عمل جماعي”، معتبرا بأنه وزملاءه “عانوا كثيرا في الشوط الثاني”؛ إلا أنهم حافظوا على نظافة شباكهم، لأنهم جميعا كانوا يضعون في أذهانهم “خطة الاستمرار وقد أتت بثمارها اليوم”.

كما هنأ لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، صاحب الهدف الثاني، زملاءه في الفريق على “الأداء الطيب الذي قدموه خلال المباراة” وأنهم بذلوا “جهدا كبيرا وكافأتهم كرة القدم”.