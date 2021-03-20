بونو يسجل هدف التعادل لإشبيلية أمام بلد الوليد

بونو يسجل هدف التعادل لإشبيلية أمام بلد الوليد
صور: أ.ف.ب
الأحد 21 مارس 2021 - 00:19

قاد الدولي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشليبية فريقه للإفلات من الهزيمة أمام بلد الوليد وتعادل معه بهدف لمثله، مساء السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا.

وتقدم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريلانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن ياسين بونو خطف هدف التعادل لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.

ورفع بلد الوليد رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر كما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا، ليرفع هويسكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز العشرين الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف إلتشي صاحب المركز السابع عشر وبفارق نقطتين خلف إيبار وديبورتيفو ألافيس.

كذلك رفع أوساسونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط خلف فالنسيا.

إشبيلية الدوري الإسباني لكرة القدم بلد الوليد ياسين بونو

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‫تعليقات الزوار

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  • عبدالإله
    الأحد 21 مارس 2021 - 01:51

    السلام عليكم
    مصائب قوم عند قوم فوائد، بونو دخل بإصابته العالمية والياميق المغربي في صفوف بلد الوليد يتحمل كل المسؤولية، رفض لمس الكرة ظنا منه أنها ستخرج خارج الملعب،ردها لاعب إشبيلية إلى الوراء وسجلها بونو

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