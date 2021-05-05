بيت الشعر يستضيف الإعلامية إسمهان عمور

يستضيفُ بيتُ الشعر والمُديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب، قِطاع الثقافة، لجهة الرباط سلا القنيطرة، الإعلامية اسمهان عمّور، يوم الجمعة 7 ماي 2021 على الساعة التاسعة والنصف ليلا؛ في بث مباشر على قناة يوتيوب وصفحتي “المغرب الثقافي” والمديرية الجهوية لقطاع للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة على منصة فيسبوك.

وستتحدّث عمور عن علاقتِها بالشعر وصداقتها بالشعراء المغاربة والعرب الذين قرأت لهم، قبل أن تتعرّف عليهم بصفةٍ مباشرة وتتحاورَ معهم وتتشابك مع مُنجزهم الشعري والثقافي، كما هو الحال بالنسبة لأدونيس، محمود درويش، عبد الوهاب البياتي، سعدي يوسف، محمد بنيس، صلاح نيازي و محمد الفيتوري، و غيرهم…

وعلى مدى ثلاثة عقود، لم تُخلفِ اسمهان عمّور الموعدَ مع أهم اللحظات الثقافية التي شهدها المغرب، من مهرجانات ثقافية وشعرية وفنية، وندواتٍ فكرية و أكاديمية شهدتها رحاب الجامعة المغربية أو في باقي فضاءات الثقافة الأخرى، ما جعلها خبيرةً بالمشهد الثقافي الوطني، ناسجةً لصلات الثّقة والاحترام مع رمُوزه ووجُوهه، باذلةً كل الجهُود من أجل جعل الإذاعة في خْدمة المواطن والرّفع من ذوْقه وذائقته، سواءٌ وهي مذيعةٌ وراء الميكروفون، أو خلال تحمّلها لمسؤولية إدارة إذاعة الدار البيضاء سنة 2004، أو إذاعة وجدة 2005 – 2006.

كما قدمت عددا من البرامج الثقافية التي مثّلت نقطة ضوءٍ في الإعلام الوطني، وخاصّة الإذاعي منه، كبرنامح “متابعات أدبية”، “إبداعات مهاجرة”، “حقيبة الأسبوع “، “هؤلاء اختاروا المغرب”، “اللقاء المفتوح”، “بانوراما”، “على متن باخرة وهمية”، و”حبر و قلم” الشّهير الذي انطلق سنة 1994، وقد حاورت فيه أبرز الكتّاب والمبدعين والشعراء المغاربة والعرب، ونالت بفضله الجائزة الفضيّة في مهرجان القاهرة للإعلام العربي.