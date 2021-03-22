"بيجو "تستعد لإطلاق 308 الجديدة

تستعد شركة بيجو لإطلاق سيارتها 308 الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري لتشعل نار المنافسة مع فورد Focus وهيونداي i30 وأوبل Astra وفولكس فاجن Golf.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة 308 خماسية الأبواب تقف على منصة جديدة وتأتي بحجم أكبر؛ حيث يبلغ طولها 36ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 68ر2 متر، وهو ما ينعكس بالإيجاب على رحابة المقصورة الداخلية وسعة صندوق الأمتعة، التي تبلغ 412 لترا.

وتتألق المقصورة الداخلية بقمرة قيادة أكثر تطورا ذات عدادات رقمية وتأثير ثلاثي الأبعاد 3D، مع شاشة لمسية أكبر حجما، في حين يتألق الشكل الخارجي للسيارة بطابع رياضي ترسم ملامحه شبكة المبرد البارزة والجوانب العريضة.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بمحركات بنزين وديزل تغطي نطاق قوة يمتد بين 81 كيلووات/110 حصان و96 كيلووات/130 حصان.

كما تشمل باقة الدفع نسختين هجين Plug-in بقوة 132 كيلووات/180 حصان و165 كيلووات/225 حصان.