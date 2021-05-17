بيجو تطلق السكوتر Django الجديد

بيجو تطلق السكوتر Django الجديد
صورة: د.ب.أ
الإثنين 17 ماي 2021 - 01:53

كشفت شركة بيجو النقاب عن الموديل الجديد من السكوتر Django، والذي يتمتع بألوان جديدة ويأتي في إصدارين جديدين.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السكوتر الجديد يتمتع بملامح الريترو الجذابة من خلال المبرد الجديد مع الأشرطة العمودية، ويتوفر بثلاثة ألوان جديدة هي “Dragon Red” و”Deep Ocean Blue” و”Ink Black”، كما تمت إضافة لونين آخرين هما “Racing Green” و”Polar White”.

وبالإضافة إلى التحسينات التي يقدمها الموديل الجديد هناك نسختين جديدتين من Django، يمتاز كلاهما عن الموديل القياسي من خلال الطلاء أحادي اللون والجنوط السوداء وأغطية المقاعد غير القابلة للانزلاق، وتتوفر الدراجة النارية الجديدة من بيجو Django Sport بألوان “Satin Rouge Cherry” و”Mad Grey”.

ويجمع الموديل Django Dark بين الطلاء الأسود المطفأ والمعدني، ويزين توقيع “Django” الجانب الأيمن من السكوتر الجديد، وتتمتع الدراجة النارية بكل عوامل الأمان من الأنظمة المساعدة مثل نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات ABS.

ويبلغ ارتفاع المقعد 77 سم، ويشتمل السكوتر الجديد على حامل حقائب، ومواضع للتخزين، ويعتمد على محرك سعة 50 أو 125 سنتيمتر مكعب بقوة 4.4 أو 3.6 حصان للسعة الأقل، وقوة 10.2 حصان للسعة الأكبر، ويبدأ سعر السكوتر الجديد من 2589 يورو تقريبا.

الدراجة النارية السكوتر Django ريترو سكوتر شركة بيجو

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تظاهرات دعم فلسطين
الإثنين 17 ماي 2021 - 01:53

تظاهرات دعم فلسطين

صوت وصورة
جولة في شاطئ سلا
الإثنين 17 ماي 2021 - 00:15

جولة في شاطئ سلا

صوت وصورة
وقفة تضامنية مع فلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 23:38 1

وقفة تضامنية مع فلسطين

صوت وصورة
مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الأحد 16 ماي 2021 - 18:03 6

مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

صوت وصورة
قصص الأنبياء: نوح عليه السلام
الأحد 16 ماي 2021 - 17:30 10

قصص الأنبياء: نوح عليه السلام

صوت وصورة
العيد على حدود المغرب والجزائر
الأحد 16 ماي 2021 - 11:32 12

العيد على حدود المغرب والجزائر