بيجو تطلق السكوتر Django الجديد

كشفت شركة بيجو النقاب عن الموديل الجديد من السكوتر Django، والذي يتمتع بألوان جديدة ويأتي في إصدارين جديدين.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السكوتر الجديد يتمتع بملامح الريترو الجذابة من خلال المبرد الجديد مع الأشرطة العمودية، ويتوفر بثلاثة ألوان جديدة هي “Dragon Red” و”Deep Ocean Blue” و”Ink Black”، كما تمت إضافة لونين آخرين هما “Racing Green” و”Polar White”.

وبالإضافة إلى التحسينات التي يقدمها الموديل الجديد هناك نسختين جديدتين من Django، يمتاز كلاهما عن الموديل القياسي من خلال الطلاء أحادي اللون والجنوط السوداء وأغطية المقاعد غير القابلة للانزلاق، وتتوفر الدراجة النارية الجديدة من بيجو Django Sport بألوان “Satin Rouge Cherry” و”Mad Grey”.

ويجمع الموديل Django Dark بين الطلاء الأسود المطفأ والمعدني، ويزين توقيع “Django” الجانب الأيمن من السكوتر الجديد، وتتمتع الدراجة النارية بكل عوامل الأمان من الأنظمة المساعدة مثل نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات ABS.

ويبلغ ارتفاع المقعد 77 سم، ويشتمل السكوتر الجديد على حامل حقائب، ومواضع للتخزين، ويعتمد على محرك سعة 50 أو 125 سنتيمتر مكعب بقوة 4.4 أو 3.6 حصان للسعة الأقل، وقوة 10.2 حصان للسعة الأكبر، ويبدأ سعر السكوتر الجديد من 2589 يورو تقريبا.