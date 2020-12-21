بيجو تطلق سيارتها 508 PSE الجديدة بنظام دفع هجين

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها 508 PSE الجديدة، والتي تعتمد على نظام دفع هجين بقوة 360 حصان.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك احتراق مع محركين كهربائيين على محوري السيارة، ويولد هذا النظام الهجين قوة 360 حصان/520 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتنطلق السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5.2 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 2.03 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 46 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ولم تكشف الشركة الفرنسية حتى الآن عن سعة البطارية، التي تقوم بإمداد المحركات الكهربائية بالطاقة اللازمة، ولكن من المتوقع أن يتم شحنها بقدرة 22 كيلووات في ساعتين فقط.

وتمتاز سيارة بيجو 508 PSE الهجين عن النسخ العادية من خلال بعض التعديلات على الهيكل، مع توفرها في ألوان الأسود والرمادي والأبيض، وكذلك الجنوط الكبيرة قياس 20 بوصة.

وتتمتع سيارة بيجو 508 PSE الجديدة بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل محدد السرعة المتوائم مع وظيفة Stop & Go، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام الكبح الاضطراري، كما توفر السيارة خمسة أوضاع للقيادة؛ هي الكهربائي والهجين والرياضي ونظام الراحة والدفع الرباعي.

ومن المقرر طرح السيارة 508 PSE الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 66 ألف و640 يورو تقريبا.