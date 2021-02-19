"بيجو" تقدم الفان E-Rifter الكهربائية

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها E-Rifter الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الكهربائية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها E-Rifter الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع السيارة الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر11 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 135 كلم/س. ويستند النظام على بطارية ليثيوم أيون سعة 50 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى السير 280 كلم.

وتتميز السيارة، التي تسع ما يصل إلى 1050 لتر في حيز الأمتعة، من خلال الجنوط قياس 16 بوصة، كما تتوفر لها ضمن باقة التجهيزات الاختيارية جنوط قياس 17 بوصة من الألومنيوم، والقمرة الرقمية الجديدة مع شاشة قياس 10 بوصة بدقة فائقة.

وتعتمد السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الجر وبدء السير، وكاميرا الرجوع للخلف، ومساعد الحفاظ على حارة السير وكشف الزاوية الميتة، والحفاظ على مسافة الأمان.

وتتوفر السيارة الكهربائية E-Rifter الجديدة بخطوط التجهيزات Active Pack و Allure و Allure Pack و GT. ولم تفصح بيجو حتى الآن عن أسعار السيارة الجديدة.