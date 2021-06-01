بيجو Expert الخدمية تنطلق بوقود الهيدروجين

أعلنت شركة بيجو عن إطلاق نسخة جديدة من سيارتها Expert الخدمية بخلية وقود مع ثلاثة خزانات للهيدروجين، لا تؤثر على السعة الداخلية لحيز التحميل أو الحمل.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها E-Expert Hydrogen الجديدة تستند على النسخة الكهربائية بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 5ر10 كيلووات ساعة.

وتستغرق عملية التزود بالوقود 4 دقائق، بعدها تبلغ السيارة مدى السير 350 كلم، ويمكن أيضا شحن البطارية بالكهرباء لبلوغ مدى إضافي 50 كلم.