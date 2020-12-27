عبد الصادق بيطاري يواصل رئاسة جامعة الجمباز‎

أعيد انتخاب عبد الصادق بيطاري، اليوم الأحد بمدينة العيون، رئيسا للجامعة الملكية المغربية للجمباز، لولاية ثانية، خلال الجمع العام العادي.

وحاز عبد الصادق بيطاري، وكيل اللائحة الوحيدة، على 27 صوتا، فيما صوت واحد ضد، حيث تم خلال الجمع العام الذي عرف خصوصا حضور ممثلي وزارة الثقافة والشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بإجماع ممثلي الأندية الحاضرة والمنضوية تحت لواء الجامعة.

عبد الصادق بيطاري، رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز، شدد في تصريح صحافي على أن “فلسفة الجامعة ارتأت راهنا إشراك العصب الجهوية في التنمية الرياضية، قصد ضمان إشعاع دولي وقاري للعبة”، مسجلا “الحاجة إلى تنويع وتطوير مصادر التمويل الجامعي”.

وأكد بيطاري أن الجامعة عملت، في معرض النهوض بهذه الرياضة وطنيا، على توسيع قاعدة الفئات الممارسة، مع تنويع صنوف هذه الرياضة، وإيلاء مزيد من العناية للأنواع الجديدة من رياضة الجمباز؛ من قبيل الجمباز الإيقاعي، الذي لاقى نجاحا باهرا في التظاهرات القارية كالتي احتضنتها مصر وحاز فيها المغرب المرتبة الثالثة.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز إلى تحفيز الشباب والشابات للمشاركة ولممارسة اللعبة وإشاعتها في كل جهات المملكة.