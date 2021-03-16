"بينكيو" تطلق شاشتها PhotoVue SW271C الجديدة

أعلنت شركة بينكيو عن توسيع سلسلة الشاشات الاحترافية PhotoVue من خلال طرح الموديل SW271C الجديد، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة قياس 27 بوصة بدقة 4K UHD وتمتاز بدقة فائقة في الألوان وخيارات إعدادات متنوعة ومنفذ USB-C.

وتتمتع الشاشة الجديدة بوظيفة Power Delivery بقدرة تصل إلى 60 وات، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها لشحن أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بسرعة عن طريق منفذ USB-C.

وتشتمل الشاشة الاحترافية الجديدة لتحرير الصور وتحرير الفيديو على غطاء حماية من الإبهار، وهو يساعد على الحد من تشويش الألوان والانعكاسات بسبب الضوء الخارجي، وتشتمل باقة التوريد على وحدة التحكم OSD السلكية.

وتروج شركة بينكيو لشاشتها PhotoVue SW271C الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 99% ونطاق الألوان sRGB بنسبة 100% ونطاق الألوان DCI P3 بنسبة 95%، ويتم تناسق الألوان باستمرار من خلال معايرة الأجهزة المدمجة.

وتزخر شاشة بينكيو الجديدة بالعديد من الوظائف لتحرير الصور مثل وضع اللون الأبيض والأسود المحسن ووضع GamutDuo لمقارنة الصور ومقاطع الفيديو في فراغات لونية مختلفة، وتعمل وظيفة AQColor على إعادة إنتاج الألوان بدقة مع عمق ألوان 10 بت، بالإضافة إلى إمكانية استعمال برنامج Paper Color Sync لمحاكاة ألوان الطباعة لنطاق اللون وموديل الطباعة ونوع الورق على الشاشة.

ويتم توصيل شاشة بينكيو PhotoVue SW271C الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ DisplayPort ومنفذي HDMI ومنفذي USB 3.1 ومنفذ USB-C، علاوة على أنها تشتمل على قارئ بطاقة الذاكرة SD/MMC مع دعم وظيفة SDI إلى HDMI.