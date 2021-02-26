"بي آند بي" تجري تعديلات على مرسيدس الفئة G

أجرت شركة “بي آند بي” B&B) ) تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة مرسيدس AMG G 63 لزيادة قوتها وإبراز شخصيتها الرياضية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك المكون من ست أسطوانات، زادت قوته من 585 حصان إلى 650 حصان/940 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وذلك في المستوى الأول.

ويصل المستوى الأكبر بالسيارة إلى قوة 700 حصان/1000 نيوتن متر.

ولتتوافق السيارة مع معدلات الأداء الجديدة تم التجهيز بطاقم نوابض رياضي ساعد على خفض خلوص السيارة إلى 35 ملم.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال طاقم الجنوط المصنوع من معدن خفيف قياس 20 بوصة.