"بي إم دبليو" تحوّل الهاتف الذكي إلى مفتاح للسيارة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن توسيع وظائف المفتاح الرقمي Digital Key، الذي يتيح فتح السيارة وتشغيلها عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن وظيفة Digital Key Plus سيتم استعمالها لأول مرة في سيارة بي إم دبليو iX؛ نظرا لأن الموديلات القديمة تفتقر إلى الشريحة المطلوبة.

وأضافت بي إم دبليو أن تقنية النطاق العريض للغاية، والتي تتيح لأصحاب هواتف أبل آيفون المزودة بشريحة U1، إمكانية تحرير أقفال السيارة وتشغيلها دون الحاجة إلى إخراج الهاتف الذكي من جيوب البنطال أو من الحقيبة، وتعد هذه الوظيفة أول ترقية حقيقية منذ طرح المفتاح الرقمي خلال عام 2018، وتروج شركة بي إم دبليو للمفتاح الرقمي باعتباره جزءا من تطبيق My BMW.

وفي السابق اعتمدت شركة بي إم دبليو في معيارها على التقنيات المتوفرة مثل تقنية GSMA وتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجالات القريب NFC وكذلك بنية TSM، ولكنها تعتمد الآن على تقنية UWB، والتي تتيح إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشريحة، وبالتالي تحديد موقع قائد السيارة.

ولتطوير الجيل الجديد من المفتاح الرقمي تعاونت شركة بي إم دبليو مع شركة أبل واتحاد Car Connectivity Consortium من أجل إنشاء المواصفة 3.0 للمفتاح الرقمي، وقد تم تصميم هذا المعيار لكي يكون معيارا عاما لصناعة السيارات؛ حيث يضم هذا الاتحاد ما يزيد على 80 عضوا، منها شركات فولكس فاجن وأبل وسامسونج وأودي ودايملر وهيونداي وإل جي وكوالكوم وهواوي وتويوتا وجي إم.