"بي إم دبليو" تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها

"بي إم دبليو" تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها
صورة: د.ب.أ
الأحد 31 يناير 2021 - 00:45

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق السيارة M5 CS الجديدة، التي تعد أقوى سيارة صالون قياسية في تاريخها حتى الآن.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون M5 CS الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4ر4 لتر وبقوة 467 كيلووات/635 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 3 ثوان فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 305 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 1ر11 لتر/100 كلم.

ومن المقرر طرح السيارة الصالون M5 CS الجديدة في فصل الربيع بسعر يبدأ من 180 ألف و400 يورو.

السرعة القصوى بي إم دبليو سيارة صالون قياسية محرك ثماني الأسطوانات

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