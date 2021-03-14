"بي إم دبليو" تطلق نسخ M3 وM4 الجديدة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق نسخ M3 الصالون وM4 الكوبيه الجديدة بسعر يبدأ من 82 ألف و500 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديلات الجديدة تعتمد على سواعد محرك مستقيم سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر وبقوة 353 كيلووات/480 حصان، في حين تزأر نسخ Competition بقوة 357 كيلووات/510 حصان.

ومع عزم دوران أقصى يبلغ 650 نيوتن متر فإن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س يتم في غضون 9ر3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 2ر10 لتر/كلم، وهو ما ينتج عنه 234 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتوفر للمرة الأولى من الصالون والكوبيه الألمانية نسخ الدفع الرباعي، والنسخ المعتمدة على ناقل الحركة اليدوي.

وتتميز النسخ الأقوى في الطراز من خلال المقدمة المهيبة وفتحات التهوية على غطاء حيز المحرك والقسمات مفتولة العضلات على الرفارف.

وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية مع مزيد من الدعم الجانبي، والعديد من حليات الكربون ومقود جديد.