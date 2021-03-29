تأخر الأجر يثير استياء حراس مدارس المحمدية

يعيش عدد من حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية على مستوى المديرية الإقليمية للمحمدية أزمة حادة، بالنظر إلى تأخر صرف رواتبهم للأشهر الماضية.

ويشتكي العديد من الحراس بالمدارس العمومية بالمحمدية من تعرضهم للتهميش، وعدم صرف رواتبهم الخاصة بالأشهر الثلاثة المنصرمة، مطالبين بالإسراع بصرفها.

وأعرب حراس الأمن الخاص بهذه المدارس عن تذمرهم من عدم صرف مستحقاتهم، وتركهم يعيشون أوضاعا مأساوية رفقة أسرهم، خصوصا في ظل جائحة “كورونا”.

واحتج هؤلاء على المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، مطالبين مديرها بالتدخل السريع لإنصافهم، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم الشهرية.

ولفت حراس الأمن الخاص الانتباه إلى كونهم يعيشون أوضاعا مزرية بسبب هذا القرار، الشيء الذي ضاعف معاناتهم الاجتماعية منذ يناير الماضي. وطالبوا مدير الأكاديمية الجهوية بإلزام الشركات المتعاقد معها بالامتثال لدفاتر التحملات المبرمة معها، والضغط عليها لصرف مستحقاتهم قبيل شهر رمضان.