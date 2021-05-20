تأخر وصول حقن "كوفيد" يثير الاستياء في الدروة

وجه حقوقيون بمدينة الدروة، التابعة لعمالة برشيد، انتقادات بشأن الوضع الصحي بالجماعة الحضرية، مطالبين وزير الصحة بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع.

وانتقد أعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ما وصفوه بـ”ضعف الخدمات الطبية وشبه الطبية بالمركز الصحي الحضري لمدينة الدروة”، داعين الوزير خالد آيت الطالب إلى التحقيق وإيفاد لجنة مركزية.

وشددت المنظمة المذكورة، في رسالة موجهة إلى خالد آيت الطالب، توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، على أن المركز الصحي بالدروة يعيش على وقع تأخر وصول حقن “كوفيد 19” من مدينة برشيد.

ولفتت الهيئة المذكورة إلى أن تأخر وصول حقن كورونا يجعل المواطنين ينتظرون من طلوع الفجر إلى الظهيرة، وهو ما يزعج مجموعة من الراغبين في تلقي الجرعات، خصوصا المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وطالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب وزير الصحة بتعيين أُطر طبية وتمريضية عِوَض بعض العرضيين بجماعة الدروة، وكذا احترام التوقيت الإداري الذي يعتمده المركز الصحي.

كما نبهت المنظمة المذكورة المسؤول الحكومي، من خلال مراسلتها، إلى غياب بعض الأدوية التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة.