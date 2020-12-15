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‫تعليقات الزوار

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  • Jaafar
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    حنا معاك اخويا العز البطل رفرف براية المغرب عاليا

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  • Weight Lifter
    15 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    كمال الأجسام ليس رياضة هو عملية تجميلية لمظهر الجسم باستعمال الاوزان و المنشطات. هل سبق لممارس لما يسمى كمال الاجسام أن حقق انجازا رياضيا في مسابقة أولمبية؟طبعا لا..لإن ممارس هذا النشاط ببساطة ليس رياضيا و سنويا يموت عدد كبير من متعاطي هذه الرياضة بسبب فشل الاعضاء الحيوية للجسم مثل الكبد و القلب و الكلى…تقوية عضلات الجسم بالاوزان رياضة،حمل الاثقال الاولمبي رياضة،”كمال الجسم”للأسف ليس رياضة و ينبغي تسمية الاشياء بأسمائها.

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  • Nabil
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    Bonne continuation ssi Idrissi. Il faut continuer à demander du soutien de la fédération. C’est ton droit, ce n’est la Sadaka de quelqu’un

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