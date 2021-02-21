تبادل العنف يوقع 5 أشخاص في قبضة الشرطة

أفادت ولاية أمن فاس أنها تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله، السبت، عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتبادلون العنف بواسطة أسلحة بيضاء بالشارع العام، وهي الواقعة التي تشكل حاليا موضوع بحث جارٍ من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها.

الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط مكنت من تشخيص هويات خمسة مشتبه بهم، أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفهم جميعا بعد وقت وجيز من تداول الشريط، وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء.

ووفق المصدر ذاته، فقد أظهرت الأبحاث أن سبب هذا الواقعة يعود إلى خلاف بالشارع العام بين مجموعة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة تطور إلى تبادل للعنف بمشاركة بعض معارفهم، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، فضلا عن تحديد هويات باقي المتورطين المفترضين في هذه الواقعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و48 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.