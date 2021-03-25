تبرع بقطاع "الكهرماء" يوفر 150 كيس دم بخريبكة

تبرع بقطاع "الكهرماء" يوفر 150 كيس دم بخريبكة
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 00:00

اختار العاملون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء بمدينة خريبكة الاحتفاء باليوم العالمي للماء من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم، يومي الأربعاء والخميس.

وعرفت هذه الحملة مشاركة العشرات من الراغبين في التبرع بدمائهم، وانتهت بتعزيز مخزون بنك الدم بـ150 كيسا من تلك المادة الحيوية، إثر تبرع 100 شخص خلال اليوم الأول من الحملة و50 شخصا في اليوم الثاني.

وأوضح حكيم شميش، طبيب بمركز تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، أن “هذه المبادرة الإنسانية عرفت إقبالا كبيرا من طرف الراغبين في التبرع بدمائهم، سواء تعلق الأمر بالموظفين العاملين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو بباقي المواطنين الذين يقصدون تلك المؤسسة لقضاء حوائجهم الإدارية”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهدف من هذه المبادرة الإنسانية يتمثل أساسا في توفير أكبر عدد من أكياس الدم؛ وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان الذي لا تتوقف فيه الحاجة إلى تلك المادة الأساسية للحياة”.

يذكر أن حملة التبرع بالدم، التي نظمتها جمعية نور الإشراق للتنمية والأعمال الاجتماعية بشراكة مع موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء بخريبكة تحت إشراف وزارة الصحة، سهر عليها طاقم من مركز تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بعاصمة الفوسفاط وعدد من المتطوعين.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حملة للتبرع بالدم مدينة خريبكة مركز تحاقن الدم

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