تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب نهاية مارس

الإدارة المغربية مقبلة ابتداء من نهاية الشهر الجاري على تغييرات جذرية في علاقتها بالمرتفقين، وفقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية.
ويتضمن القانون سالف الذكر عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلامة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.
ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (PNA).
وستكون هذه البوابة عبارة عن واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق، ومتوفرة على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية والمسارات الإدارية الموجهة للمرتفقين والمستثمرين والمقاولات.
كما ستمكن المنصة، عبر فضاء مخصص للمرتفق، من إنجاز مساطر إدارية متكاملة، بدءا من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية إلى تلقي وصل الإيداع وتلقي وإرسال الإقرارات بالتوصل، وتتبع معالجة القرارات وتلقي القرارات الإدارية، والقيام بطعون وتتبع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.
أما الفضاء الثاني المتعلق بالإدارة ضمن هذه البوابة، فسيكون عبارة عن منصة تمكن الإدارات من توثيق ونشر المعطيات والمعلومات الخاصة بكل مسطرة وإجراء إداري من أجل وضعها رهن إشارة المرتفق، كما يمكن الفضاء من تلقي ومعالجة طلبات المرتفق والرد عليها ومعالجة الطعون.
ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه البوابة نهاية شهر مارس الجاري، بحسب منشور لرئيس الحكومة بعث به إلى الوزراء خلال الأسبوع الجاري، دعا فيه إلى موافاة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية في أقرب الآجال لدراستها ونشرها على البوابة.
وأكد رئيس الحكومة في منشوره “الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون”، داعيا الوزراء إلى العمل على تعبئة جميع الطاقات والموارد اللازمة لمواصلة العمل على تنزيل المبادئ العامة التي يتضمنها القانون من أجل تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة.
وإلى جانب البوابة الوطنية للإدارة، يتضمن القانون مقتضيات غاية في الأهمية، أبرزها عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
كما يقضي القانون أيضا بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
وينص القانون كذلك على إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف، ومنح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بهذه القرارات.
ويقضي النص القانوني أيضا باعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، والتنصيص على أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
أصحاب ادراة هما الوحوش المفترسة في ألارض أغلبية كيذخلو
على ولادهم الحرام اللهم نجينا منهم كما نجيت أنبياء و المجاهدين والمرابطيين
وخا.تكون.صح.المغاربة.مايتيقوش.حيت.عارفين.الإدارة بالمملكة المغربية كيف تخدم.المواطن.
قرأت و حاولت ان افهم ، لكن للاسف لم افهم شيئا، ربما لكون هذه الأشياء ليست واقعية في بلادنا السعيدة
والله واحد بطاقة الوطنية كع مجددتها حيت كين مسافة بعيدة كين تأخر مصاريف زيد زيد
نتمنى الخير للبلاد والعباد ولنستبشر خيرا
هههههه
مشيت كونجي الشهر لي فات احس انني في الخمسينات كومة من الأوراق على المكاتب و لا زالت الإجراءات عقيمة و الرشوة متفشية في كل الإدارات و المستشفيات كارثة و مكاين غير انا من طرف فلان .
فحص النظر بالنسبة البيرمي فقط ادفع الرسوم يتم تسليم الشهادة بدون فحص طبيً و عند تسليم الملف اذا لم تأخذ موعد عن طريق الأنترنت يتم ابتزازك بدفع الفلوس من قبل سماسرة بداعي ان الموقع لا يشتغل .
المغرب سيبقى هكذا اذا لم تتغير عقلية باك صاحبي و الرشوة و كل هذا بسبب تواطئ المسؤولين في الإدارات .
تودون تطبيق المستحيل.كيف يمكن لشعب معروف بأميته ان يتعامل مع البوابة وموظفون إن لم اقل جلهم باستثناء القليل منهم من يعمل بجد و مسؤولية ومرتفقون يحبذون قضاء مآربهم ولو بطرق ملتوية ان يتفاعلوا مع البوابة. بجب على المسؤولين النزول للإدارات والمصالح ليكتشفوا بأم اعينهم سير المرافق وليس التنظير فقط وإصدار القرارات والمراسيم والتي غالبا ما تبقى حبرا على ورق لا يطبق منها حتى العشر.
مزيــــــــــــــــــــــــان الله يسخـــــــــــر
في انتظار تعليقات العدميين التبخيسيين المرضى ممن يقولون دائما : “وماذا عن كذا وكذا” يعني دائما هو كا يبان لو كولشي عوج وكوشي وكولشي قوالب و”الهاء” الشعب أو …
خبر مفرح، هذا يخص فقط الإدارة العمومية على ما اعتقد.
هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية .
ان تعقيد وبطإ المساطر الإيدارية سبب مباشر في التخلف الاقتصادي والركود وعرقلة الاستثمار وهروب اصحاب رؤوس الاموال .شكرا على هذه الصحوة لقد بدأنا نرى الوعي على المسؤولين المغاربة
المرجو توجهنا قصد وضع شكاية حول عدم قيام Narsa المحمدية بعملها على أكمل وجه إذ اننا عندما نضع ملف تغيير رخصة السياقة نحصل على وصل مؤقت لمدة شهرين وعند اكتمال المدة وأخذ موعد لسحب الرخصة يقوم العون المكلف بطبع شهرين إضافيين دون تكليف نفسه بالبحث هل الرخصة جاهزة أم لا
المرجو نشرالمزيد من المعلومات للتمكن من فهم جميع المعطيات
أردت أن أسترجع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناء سكن الإقتصادي ، فوجدت أمامي عدة عوائق و عدة وثائق وجب عليا جمعها ، أتمنى تبسيط المساطر في هاذا شؤن
L administration marocaine ne changera jamais à cause d une mentalité imperméable au changement : je vais légaliser un contrat de location je montre l acte d achat de l appartement, le type me demande une attestation de propriété, or cette attestation est donnée sur la base de l acte d achat.
Je change de guichet, on me signe le contrat de location en ne demandant que l acte d achat
فهم تسذا
مشكلتنا لا تكمن في تبسيط المساطير الادارية بقدر ماتحتاج لتغيير العقلية البيروقراطية الادارية ( بمفهوم آخر اللي فشي بلاصة كيظن هو اللي كيفهم وهو اللي كيعرف)
هي الرشوة غدا. تحيد. .
المشكل الوحيد الذي يعاني منه المواطن هو مع المقاطعات و الكومساريات و الجماعات و ادارات اخرى التي لها اتصال مباشر معها و هذه مشاكل تخلق عدد كثير من الفوضى مع تفشي الرشوة و تعطيل الحصول على الوثائق مع انتشار الزبونية
اكتر من نصف قرن ونحن نسمع عن تبسيط المساطر لاكن واقع الامر عكس ما يقلون فكل صباح يخرج قانون يعقد ويقلب حياة المواطن لاسيما خلال العشرية السوداء لتجار الدين على سبيل الدكر لا للحصر قوانين العقار لسنة 2014 لسكن الاقتصادي لايمكن بيع الشقة ولا الانتفاع منها الا بعد اربع سنوات وليس لك الملكية الا بعد رفع اليد بحجة نقص الضريبة اتناء الاقتناء مما يعقد حياة المواطنين ويجعلهم فريسة الابتزاز والرشوة من طرف الساديك تم المقدم هدا مجرد متال بسيط
هذا القانون لا يحل المشكل فى شئ : المطلوب لإصلاح الإدارة هو تطبيق المبدأ التالي : أن لا يطالب المرتفق بوثيقة إذا كانت في ملك إدارة أخرى وأن المرتفق ملزم فقط بالإدلاء بتصريح بالشرف بخصوص المعلومات المتبقية ..سأعطيكم مثال : تريد أن تنجز بطاقة تعريف وطنية …الإدارة طلبت مني عقد الازياداد عقد الازدياد موجود لدى إدارة أخرى هي تمشي تجيبو …الإدارة طلبت مني عقد الزواج ، عقد الزواج موثق ويجب هي أن تبحث عنه …طلبت مني شهادة السكني ، القايد أو الملحقة الإدارية هي التي يجب أن تزود الإدارة بهذه الوثيقة أن فقط سلأكون ملزم في حال تغيير سكني بإخبار الإدارة بذلك مع الإدلاء بالحجة التي تفيدها …طلبت مني الإدارة شهادة الملكية الدار ، راه في المحافظة العقارية هي تمشي تجيبها …بمعني أية وثيقة توجد لدى الإدارات لا حاجةلاثقال المرتفق بها …لكن الوضول إلى هذا المستوى يحتاج إلى أن يكون هناك قاعدة معلوماتية محينة على الصعيد الوطني ومجهود كبير في اظفاء الطابع المعلوماتي على كل الأوضاع القانونية للأشخاص.
لماذى بالضبط آخر شهر مارس 21
معالجة جميع القضايا بزر مجموعة قضايا واحدة في هادى الضرف
ارجو لهم التوفيق على مجهودتهم
و هل التبليغ الالكترونى داخل فى هذه التدابير
خطوة مهمة في إتجاه تحديث الإدارة المغربية. إجراءات ستحد نسبيا من الرشوة و من التجاوزات التي أصبحت مرتبطة بها. كما يجب على المواطن أن يتصرف بوعي و يعرف ما له و ما عليه و يمتنع عن منح الرشوة للحصول على وثائق إدارية.
لايمكن في ظرف وجيز إعداد وحصر القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية،لتنوعها واختلافها من إدارة لأخرى، كفى من الارتجال والتسرع، كان من الأولى تعميم ربط جميع الإدارات العمومية بالإنترنت والزامها بتوفير موقع إلكتروني تنشرفيه جميع القرارات والرخص والمساطر الإدارية وتتبعها مباشرة من طرف المرتفق على الموقع أو البريد الإلكتروني، لايمكن مقارنة تجهيزات العاصمة أو مقرات الوزارات بباقي الادارات والمؤسسات العمومية المنتشرة في ربوع الوطن، يجب المساواة في الإمكانيات والتجهيزات أولا قبل مطالبة الإدارات بإجراءات تفوق طاقاتها وامكانياتها.
تبسيط المساطر الادارية هل العثماني و من معه من تجار الدين في حزب الندامة و التعمية يحضرون لا نتخابات 2021 و راه الشعب مل منكم و عاق بكم
لا اظن ذالك. سءمنا من الادارة الغير المؤهله اخلاقيا ولا مهنيا . ليس الحل في القرارات والقوانين لكن من سيطبق ذااك. انظروا الى فوضى تسحيل السيارات ؟ اذهب الى اي ادارة واحد موجود واربعة كراسيهم فارغة .
يجب التوضيح ما اذا كانت المصادقة على صحة التوقيعات و المصادقة على مطابقة النسخ لأصولها ملغاة بصفة عامة ام ما زال العمل جاريا بها حتى لا تحتج الجماعات بهذه المساطر و تمتنع عن المصادقة على هذه الوثائق خصوصا أن هناك جهات غير الادارة العمومية تطلب المصادقة على صحة الامضاء و مطابقة النسخ لأصولها كالقطاع الخاص و ااسلطات الأجنبية و القنصليات الأجنبية بالمغرب فيما يتعلق بالتأشرات و ملفات الدراسة و وضع شواهد الأبوستيل على وثائق تفرض أن تحمل اجراءات اامصادقة و ملفات التجمع العائلي….